На Луганщине нашли схрон боевиков с артснарядами к бронетехнике

Среди найденного - 116 снарядов, 26 ручных гранат Ф-1 и РГД-5 и 13 запалов УЗРГМ-2.

Служба безопасности Украины выявила в Луганской области еще один тайник с оружием пророSSийских боевиков, причастных к боевым действиям против сил АТО в 2014 году.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ .

Злоумышленники оставили схрон в окопе, оснащенном вблизи одного из поселков в Счастьенском районе.

После получения оперативной информации сотрудники СБУ установили местонахождение тайника. Во время его осмотра правоохранители обнаружили 116 артиллерийских снарядов, 26 ручных гранат Ф-1 и РГД-5 и 13 запалов УЗРГМ-2.

Продолжаются оперативные действия по установлению и привлечению к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.

Фото: ssu.gov.ua