На Луганщине нашли схрон боевиков с артснарядами к бронетехнике
Среди найденного - 116 снарядов, 26 ручных гранат Ф-1 и РГД-5 и 13 запалов УЗРГМ-2.
Служба безопасности Украины выявила в Луганской области еще один тайник с оружием пророSSийских боевиков, причастных к боевым действиям против сил АТО в 2014 году.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Злоумышленники оставили схрон в окопе, оснащенном вблизи одного из поселков в Счастьенском районе.
После получения оперативной информации сотрудники СБУ установили местонахождение тайника. Во время его осмотра правоохранители обнаружили 116 артиллерийских снарядов, 26 ручных гранат Ф-1 и РГД-5 и 13 запалов УЗРГМ-2.
Продолжаются оперативные действия по установлению и привлечению к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.
Напомним, ранее СБУ ликвидировала схрон боеприпасов, принадлежащий боевикам "Всевеликого войска Донского".