РоSSийские наемники семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Боевых потерь среди военных нет.

РоSSийские наемники семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Фото: Оперативне командування "Північ" / Operational Command “North”

В течение текущих суток, 20 июля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе Водяного, что на Приазовье, враг открыл огонь из минометов 120-го калибра. Неподалеку Марьинки роSSийские оккупанты обстреляли наши позиции со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

У Авдеевки вооруженные формирования РоSSийской Федерации четыре раза вели огонь из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

Также на границе Донецкой и Луганской областей зафиксирован пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Боевых потерь среди военных нет.

На обстрелы роSSийско-оккупационных войск ВСУ открывали ответный огонь.

Напомним, 19-20 июля делегация Королевства Дания во главе с чрезвычайным и полномочным послом Королевства Оле Егберг Миккельсеном посетила район проведения ООС.



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