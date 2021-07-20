Посол Дании посетил Донбасс: "Вы охраняете безопасность Европы, поэтому если вы в опасности, то мы тоже"

19-20 июля делегация Королевства Дания во главе с чрезвычайным и полномочным послом Королевства Оле Егберг Миккельсеном посетила район проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

19 июля датские дипломаты встретились с заместителем командующего ООС генерал-майором Эдуардом Москалевым. Они посетили контрольный пункт въезда-выезда "Золотое", где ознакомились с инфраструктурой и возможностями КПВВ. Также они побывали на одном из командно-наблюдательных пунктов.

"Я очень рад посетить линию разграничения и увидеть все собственными глазами. Это передовая мирной жизни, передовая демократии. Вы охраняете безопасность Европы, поэтому если вы в опасности, то мы тоже не можем быть в безопасности. Я очень рад познакомиться со всеми вами, командирами и солдатами. Моя вам искренняя благодарность за то, что вы делаете", - сказал Миккельсен во время общения с украинскими военными.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Также в этот день датская делегация встретилась с представителями Луганской областной военно-гражданской администрации.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

20 июля заместитель командующего ООС генерал-майор Эдуард Москалев ознакомил Миккельсена с политикой безопасности ситуацией в районе проведения операции, а руководитель украинской стороны СЦКК генерал-майор Сергей Салкуцан - рассказал о нарушениях режима прекращения огня, к которым прибегают роSSийско-оккупационные войска.

В конце визита Миккельсен встретился с представителями Датской группы по разминированию. Вместе они посетили участки, где производится очистка местности от взрывоопасных предметов.

Напомним, за год "перемирия" на Донбассе погибли 45 украинских воинов, 145 получили ранения. Об этом во время заседания Постоянного совета ОБСЕ заявил постоянный представитель Украины при международных делегациях в Вене Евгений Цымбалюк.

Он отметил, что нарушение Россией Минских договоренностей не прекращается. Только за один день, 13 июля, погиб один украинский военнослужащий и шесть получили ранения. Большинство этих потерь были в результате применения вооруженными формированиями РФ 152-мм и 120-мм артиллерии. Еще трое украинских бойцов получили ранения, двое - боевые травмы в четверг, 15 июля.

Как известно, в результате начатой в 2014 году на востоке Украины роSSийской вооруженной агрессии погибли около 14 тыс. человек, из которых более 4 тыс. - украинские военнослужащие.