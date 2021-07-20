Лукашенко поручил сократить количество дипломатов в странах Европы

"Если нужен один посол и помощник, ну так снимите им двухкомнатную квартиру, и пусть работают".

Александр Лукашенко поручил пересмотреть работу белорусских посольств и количество дипломатов в странах Европы. По его мнению, одного посла с помощником в двухкомнатной квартире будет достаточно, учитывая состояние отношений между Беларусью и ЕС .

Об этом сообщила пресс-служба Лукашенко.

"Надо очень серьезно посмотреть на наши диппредставительства в Европе. Слушайте, ну зачем нам там держать кучу дипломатов, если мы вообще с ними не торгуем, а политические отношения, дипломатия, она не просто отсутствует, она в ущерб государству", - сказал он во время совещания по вопросам внешней политики во вторник, 20 июля.

"Если там нужен один посол и помощник, ну оставьте их, снимите им двухкомнатную квартиру, и пусть работают. Пойдет - добавим. Надо просто с точки зрения жизни и практики к этому подойти. Чего мы щеки надуваем и стараемся раздувать эти дипломатические представительства? Недавно мы вроде начали этот процесс, но он идет ни шатко ни валко, как будто его кто-то хочет замусолить", - сказал Лукашенко.

Напомним, что Лукашенко является правителем Беларуси де-факто, но значительная часть мира, в том числе Евросоюз , не признает его легитимность как президента из-за фальсификаций на последних выборах. Украина также отказалась признать президентские полномочия Лукашенко.

В апреле 2021 года Лукашенко заявил, что будет закрывать дипломатические представительства в странах, которые заморозили контакты с Беларусью.

Через месяц после этого заявления белорусский режим заставил сесть в Минске пассажирский самолет Ryanair, чтобы задержать одного из пассажиров рейса - оппозиционного блогера Романа Протасевича. После этого отношения между Беларусью и западными странами еще больше испортились.