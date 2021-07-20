Шевченко назвал волну увольнений из Нацбанка "пиар-кампанией"

"Я был разочарован, узнав об этом из СМИ, а не от самих коллег".

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко, комментируя волну увольнений из Нацбанка, назвал ее "PR-кампанией как попытку осуществить политическое давление на НБУ".

Об этом он сказал в интервью Financial Times, передает "Экономическая Правда".

Газета пишет, что с момента назначения Шевченко Нацбанк оставили около 30% топ-менеджеров. В частности, глава департамента лицензирования НБУ и восемь коллег заявили об увольнении, пожаловавшись на недостаточную прозрачность и независимость, а также на концентрацию решений в "одних руках".

"Я был разочарован, узнав об этом из СМИ , а не от самих коллег. Я рассматриваю эту пиар-кампанию по поводу отставок как попытку оказать политическое давление на НБУ", - сказал Шевченко.

Он добавил, что Нацбанк "играет очень важную роль в экономике" и отметил, что политическое давление на НБУ "имеет разрушительное и опасное влияние".

"Без дальнейшей антикоррупционной реформы было бы очень трудно защитить права кредиторов и права инвесторов в Украине. Одной из моих целей является защита реформы корпоративного управления в государственных банках. Иначе будущая приватизация никогда не произойдет", - резюмировал глава Нацбанка.

Напомним, 30 июня все руководители Департамента лицензирования НБУ подали заявления на увольнение. Свой шаг они аргументировали тем, что принятие решений централизованно в одних руках, "замена коллегиальности директивным принятием решений, по нашему мнению, недопустимы в работе Национального банка Украины".

Они сообщили, что Нацбанк "далеко отошел" от стандартов работы, что грозит откатом реформ. Позже в этот же день об увольнении заявил директор Департамента финансовой стабильности Виталий Ваврищук.

1 июля руководитель Департамента сопровождения кредитов Олег Новаковский также сообщил о завершении своей работы.

Впоследствии стало известно, что уволенные работники решили перенести свой последний рабочий день с 16 июля на 1 сентября. К концу лета они решили взять отпуск. В самом Нацбанке пожаловались, что такие решения их бывших работников блокируют проведение конкурсов на ключевые должности в департаменте лицензирования.

В 2020 году Нацбанк исключил из своей структуры Департамент сопровождения кредитов, создав на его основе Департамент кредитного анализа и поддержания ликвидности. Новый департамент получил все функции старого, кроме функций по оценке и мониторинга залогов, которые переданы Департаменту риск-менеджмента.