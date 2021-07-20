Шевченко назвал волну увольнений из Нацбанка "пиар-кампанией"

"Я был разочарован, узнав об этом из СМИ, а не от самих коллег".

Шевченко назвал волну увольнений из Нацбанка "пиар-кампанией"
Кирило Шевченко
Фото: Національний банк України

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко, комментируя волну увольнений из Нацбанка, назвал ее "PR-кампанией как попытку осуществить политическое давление на НБУ".

Об этом он сказал в интервью Financial Times, передает "Экономическая Правда".

Газета пишет, что с момента назначения Шевченко Нацбанк оставили около 30% топ-менеджеров. В частности, глава департамента лицензирования НБУ и восемь коллег заявили об увольнении, пожаловавшись на недостаточную прозрачность и независимость, а также на концентрацию решений в "одних руках".

"Я был разочарован, узнав об этом из СМИ, а не от самих коллег. Я рассматриваю эту пиар-кампанию по поводу отставок как попытку оказать политическое давление на НБУ", - сказал Шевченко.

Он добавил, что Нацбанк "играет очень важную роль в экономике" и отметил, что политическое давление на НБУ "имеет разрушительное и опасное влияние".

"Без дальнейшей антикоррупционной реформы было бы очень трудно защитить права кредиторов и права инвесторов в Украине. Одной из моих целей является защита реформы корпоративного управления в государственных банках. Иначе будущая приватизация никогда не произойдет", - резюмировал глава Нацбанка.

Напомним, 30 июня все руководители Департамента лицензирования НБУ подали заявления на увольнение. Свой шаг они аргументировали тем, что принятие решений централизованно в одних руках, "замена коллегиальности директивным принятием решений, по нашему мнению, недопустимы в работе Национального банка Украины".

Они сообщили, что Нацбанк "далеко отошел" от стандартов работы, что грозит откатом реформ. Позже в этот же день об увольнении заявил директор Департамента финансовой стабильности Виталий Ваврищук.

1 июля руководитель Департамента сопровождения кредитов Олег Новаковский также сообщил о завершении своей работы.

Впоследствии стало известно, что уволенные работники решили перенести свой последний рабочий день с 16 июля на 1 сентября. К концу лета они решили взять отпуск. В самом Нацбанке пожаловались, что такие решения их бывших работников блокируют проведение конкурсов на ключевые должности в департаменте лицензирования.

В 2020 году Нацбанк исключил из своей структуры Департамент сопровождения кредитов, создав на его основе Департамент кредитного анализа и поддержания ликвидности. Новый департамент получил все функции старого, кроме функций по оценке и мониторинга залогов, которые переданы Департаменту риск-менеджмента.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Били ногами в лицо: двое неизвестных в Днепре напали на правозащитницуБили ногами в лицо: двое неизвестных в Днепре напали на правозащитницу
Белорусские силовики выломали двери в офисе "Радио Свобода" и задержали журналистовБелорусские силовики выломали двери в офисе "Радио Свобода" и задержали журналистов
Зеленский в посте о MH17 "забыл" о РоSSии. В ОП это объяснили спецификой соцсетейЗеленский в посте о MH17 "забыл" о РоSSии. В ОП это объяснили спецификой соцсетей
Зеленский о катастрофе самолета Malaysia Airlines: ответственность - неминуемаЗеленский о катастрофе самолета Malaysia Airlines: ответственность - неминуема
Без украинских заробитчан экономика Чехии просто бы остановиласьБез украинских заробитчан экономика Чехии просто бы остановилась
Блок рекламы


Похожие новости
Нардеп Шевченко после поездки к Лукашенко выступил на "Славянском базаре"Нардеп Шевченко после поездки к Лукашенко выступил на "Славянском базаре"
Денисова назвала обвинительный акт Есипенко "примером запугивания независимых журналистов"Денисова назвала обвинительный акт Есипенко "примером запугивания независимых журналистов"
Михаил Поплавский назвал размер своей ректорской пенсииМихаил Поплавский назвал размер своей ректорской пенсии
Шмыгаль назвал слухами запуск Северного потока-2, но хочет компенсаций за его работуШмыгаль назвал слухами запуск Северного потока-2, но хочет компенсаций за его работу
Госсекретарь США Блинкен назвал пять ключевых шагов для прогресса реформ в УкраинеГоссекретарь США Блинкен назвал пять ключевых шагов для прогресса реформ в Украине
Секретарь СНБО назвал стратегических партнеров Украины: на первом месте Великобритания, затем - США и страны БалтииСекретарь СНБО назвал стратегических партнеров Украины: на первом месте Великобритания, затем - США и страны Балтии
Сюмар назвала "закон о деолигархизации" коррупционной схемойСюмар назвала "закон о деолигархизации" коррупционной схемой
Фюрер РФ назвал законопроект Зеленского о коренных народах оружием массового поражения против руSSкихФюрер РФ назвал законопроект Зеленского о коренных народах оружием массового поражения против руSSких
Минобороны фюрера РФ назвало британский эсминец "жирной целью" для роSSийских ракетМинобороны фюрера РФ назвало британский эсминец "жирной целью" для роSSийских ракет
Посол Израиля назвал Голодомор социоцидом, а не геноцидомПосол Израиля назвал Голодомор социоцидом, а не геноцидом
Последние новости
Подгружаем последние новости