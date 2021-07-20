Посольства США, Германии и Франции призвали к справедливому расследованию убийства Шеремета

Журналист погиб в результате взрыва автомобиля пять лет назад.

Посольства США , Германии и Франции почтили память журналиста Павла Шеремета, который погиб в 2016 году в результате взрыва автомобиля, и призвали к справедливому расследованию его убийства.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня мы чтим память журналиста Павла Шеремета, убитого пять лет назад в Киеве . Мы все должны защищать права и свободы журналистов, а также продолжать обеспечивать справедливость для семей и близких тех, кого мы потеряли", - говорится в сообщении американского посольства в Twitter .

Посольство Франции выразило надежду, что дело будет раскрыто, а виновные преступления - наказаны.

"20 июля 2021 года исполняется пять лет со дня убийства журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета. Франция отдает дань памяти погибшему и надеется, что дело будет раскрыто, и виновные преступления наказаны. Искренние соболезнования близким и родным", - говорится в сообщении дипведомства.

Під Шостим апеляційним судом Києва зібрався мітинг "Ні фальсифікації у справі Шеремета!"

Германия также надеется на полное расследование убийства журналиста.

"Пять лет назад жестоко убили Павла Шеремета, а злоумышленников до сих пор не поймали. Сегодня мы мыслями с ним и его семьей и продолжаем надеяться на полное расследование этого преступления", - говорится в сообщении посольства ФРГ.

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева была взорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Елены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Журналист погиб на месте в результате взрыва.

О подозрении было сообщено трем лицам: военной медсестре Яне Дугар, волонтеру и детскому врачу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко. Досудебное следствие в отношении подозреваемых было завершено 22 мая 2020 года.

25 августа Шевченковский райсуд Киева принял решение, согласно которому рассмотрение по существу дела по обвинению Антоненко, Дугар и Кузьменко в причастности к убийству Шеремета будет осуществлять суд присяжных.

Кузьменко находится под круглосуточным домашним арестом, на Дугар возложены личные обязательства, а Антоненко более года держали под стражей.

Апелляционный суд неоднократно оставлял в силе меру пресечения для Антоненко. 30 апреля 2021 года Шевченковский районный суд Киева заменил ему меру пресечения на круглосуточный домашний арест.

Ни один из обвиняемых своей вины в причастности к убийству Шеремета не признает. Суд присяжных в настоящее время находится на стадии исследования письменных доказательств по делу.