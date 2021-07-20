Обвиняемого в убийстве "Сармата" Матюшина приговорили к 11 годам, других - оправдали

Власюка, которого следствие называло организатором, приговорили к трем годам за хранение каннабиса и 11 патронов.

Бердянский горрайонный суд объявил приговоры обвиняемым организаторам и исполнителям убийства добровольца батальона "Донбасс" Виталия Олешко (позывной "Сармат") в июле 2018 года.

Об этом сообщает Hromadske.ua.

Непосредственно за убийство осудили только стрелка Артема Матюшина, который частично признал вину. Он получил 11 лет лишения свободы. Однако суд засчитал ему время отбывания под стражей с 2018 года.

Также суд удовлетворил гражданский иск жены убитого, по которому Матюшин должен уплатить 700 тысяч гривен морального ущерба, а также выплачивать дочери убитого 1241 гривну ежемесячно до достижения ее совершеннолетия.

Других вероятных организаторов Михаила Сигиду, Евгения Бродского, Виктора Власюка и вероятных соучастников Николая Ломаку, Александра Обухова, Максима Владимиренкова, Тараса Мовчана, Дениса Зеленкина - суд оправдал из-за недостаточности доказательств.

Власюк, которого следствие называло организатором банды и координатором убийства, также приговорили к трем годам и одному месяцу лишения свободы за хранение каннабиса и 11 боевых патронов. Суд присоединил ему часть неотбытого наказания за хулиганство и причисляет время отбывания наказания со дня задержания в 2019 году.

Кроме убийства и хранение оружия и наркотиков, в деле был эпизод по разбойному нападению на семью днепровских судей Поплавских в 2018-м году. По данным следствия, Власюк привлек, но сам не участвовал, Мовчана, Зеленкина, Кузнецова и Смирнова проникнуть в дом судей и забрать 1,5 миллиона гривен и имущество на сумму около 2 миллионов гривен. По этому эпизоду всех оправдали из-за недоказанности преступления.

Адвокаты потерпевших и прокуратура будут обжаловать приговор.

Всего в деле 11 фигурантов. Среди обвиняемых в организации и совершении убийства Олешко семь человек: Михаил Сигида, Евгений Бродский, Виктор Власюк - вероятные организаторы преступления; Артем Матюшин, Владимир Обухов, Николай Ломако, Максим Владимиренков - вероятные исполнители. Еще двое, вероятно следили за "Сарматом" накануне убийства, члены так называемой группы Власюка - Денис Зеленкин и Тарас Мовчан. Руслан Кузнецов и Сергей Смирнов фигурируют в эпизоде разбойного нападения на семью Поплавских в Днепре.

По словам судей Елены Вирченко, Елены Днистрян, Ларисы Богомоловой, большинство доказательств, полиция приобщила к материалам дела, являются недопустимыми, и не доказывают вину обвиняемых. Поэтому судьи решили, что из-за недоказанности совершения уголовного преступления Власюк, Бродский, Сигида, Мовчан должны быть оправданы по обвинению в организации убийства, а Ломако, Обухов, Владимиренков и Зеленкин должны быть оправданы по обвинению в пособничестве в совершении умышленного убийства.

"Действия Матюшина с учетом вышеприведенного необходимо квалифицировать по части первой статьи 115 Уголовного кодекса Украины - как умышленное убийство", - отметили судьи.

У справі вбивства добровольця Віталія Олешка до 11 років засудили стрілка Артема Матюшина, який раніше частково визнав провину. Інших імовірних членів банди Віктора Власюка суд виправдав через недостатність доказів https://t.co/Cadlfy1HTO pic.twitter.com/Jg3lbN46GN — hromadske (@HromadskeUA) July 20, 2021

Напомним, Виталия Олешко застрелили 31 июля 2018 года в Бердянске. Подозреваемых исполнителей задержали в день совершения преступления (Артем Матюшин, Николай Ломако, Александр Обухов, Максим Владимиренков). В конце августа один из задержанных дал разоблачительные показания против предполагаемого организатора убийства Михаила Сигиду, и вскоре он был задержан. В декабре был задержан еще один предполагаемый организатор - бизнесмен из Днепра Евгений Бродский.

По данным следствия, он является подозреваемым организатором убийства, который финансировал преступление. В частности в разговорах других фигурантов преступления речь идет о $1000.

Расследование в отношении 11 подозреваемых в убийстве Олешко завершилось 1 июля 2019 года. Расследование относительно заказчиков убийства выделено в отдельное производство.

В 2019 году Государственное бюро расследований также возбудило дело против двух полицейских, которые могли знать о готовящемся покушении на “Сармата“.