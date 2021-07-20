СБУ заявила, что предотвратила три теракта в 2021 году

307 лицам объявлено о подозрении по статье "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".

СБУ заявила, что предотвратила три теракта в 2021 году
Фото: pravda.com.ua

С начала года Служба безопасности Украины открыла 328 дел о посягательстве на территориальную целостность Украины и создание террористических организаций.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В этих делах объявлено о подозрении 307 лицам. Большинство из них - по статье 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность). Среди этих подозрений: бывшему "заместителю министра информации «ДНР»" Пряхину, пророSSийскому блогеру Анатолию Шарию, двум гражданам, причастным к совершению теракта у здания телеканала "112 Украина" в 2019 году.

Отмечается, что за этот период было раскрыто три попытки терактов. Два из них планировались вблизи линии разграничения в Донбассе. Намерения ДРГ разоблачили, а взрывные устройства - уничтожено.

"Чтобы минимизировать террористические и экстремистские проявления, подразделения СБУ вместе с другими правоохранительными органами изъяли из незаконного оборота 137 единиц огнестрельного оружия, почти 72 тыс. боеприпасов и 191,6 кг взрывчатки", - говорится в сообщении.

Также СБУ запретила въезд в Украину 190 иностранцам, причастным к террористическим и экстремистским организациям. Еще 17 человек были непосредственно задержаны, в том числе гражданина РФ - участника "Исламского движения Узбекистана", которого разыскивал Интерпол, и боевика террористической группировки из состава "Исламского государства".

За последние полгода вступил в силу 191 обвинительный приговор суда по материалам СБУ по делам о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны, а также за террористическую деятельность.

Напомним, ранее также сообщалось, что с начала войны в Донбассе СБУ открыла более 23 тыс. производств по военной агрессии РФ.

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