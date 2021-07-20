"Будет, но чуть позже", - временный поверенный в делах США о встрече Байдена с Зеленским

"Сейчас вопрос только в том, чтобы найти время в расписании президента Байдена".

Президенты Украины и Соединенных Штатов встретятся этим летом, но точная дата пока не известна.

Об этом временный поверенный в делах США , заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент сказал в интервью Радио Свобода.

"Когда президент Байден и президент Зеленский общались во второй раз, президент Байден предложил, чтобы встреча была в июле или позже летом. То есть встреча будет, но чуть позже. Не в июле, а думаю, в августе", - отметил он.

На вопрос, есть ли сейчас какие-либо препятствия для встречи Зеленского и Байдена, Кент возразил и сказал, что "сейчас вопрос только в том, чтобы найти время в расписании президента Байдена".

"Как я говорил, встреча будет летом. Но не сейчас", - отметил Джордж Кент.

Напомним, телефонный разговор Байдена и Зеленского состоялся 7 июня. Джозеф Байден заявил президенту Зеленскому, что ждет возможности принять его в Белом доме в Вашингтоне этим летом.

Зеленский в свою очередь уточнил, что встреча должна состояться в июле.

Издание "Зеркало недели" со ссылкой на собственные источники сообщило, что Вашингтон предлагает Киеву провести этот визит в конце августа (но до Дня Независимости Украины).