"Будет, но чуть позже", - временный поверенный в делах США о встрече Байдена с Зеленским

"Сейчас вопрос только в том, чтобы найти время в расписании президента Байдена".

"Будет, но чуть позже", - временный поверенный в делах США о встрече Байдена с Зеленским
Джордж Кент
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Президенты Украины и Соединенных Штатов встретятся этим летом, но точная дата пока не известна.

Об этом временный поверенный в делах США, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент сказал в интервью Радио Свобода.

"Когда президент Байден и президент Зеленский общались во второй раз, президент Байден предложил, чтобы встреча была в июле или позже летом. То есть встреча будет, но чуть позже. Не в июле, а думаю, в августе", - отметил он.

На вопрос, есть ли сейчас какие-либо препятствия для встречи Зеленского и Байдена, Кент возразил и сказал, что "сейчас вопрос только в том, чтобы найти время в расписании президента Байдена".

"Как я говорил, встреча будет летом. Но не сейчас", - отметил Джордж Кент.

Напомним, телефонный разговор Байдена и Зеленского состоялся 7 июня. Джозеф Байден заявил президенту Зеленскому, что ждет возможности принять его в Белом доме в Вашингтоне этим летом.

Зеленский в свою очередь уточнил, что встреча должна состояться в июле.

Издание "Зеркало недели" со ссылкой на собственные источники сообщило, что Вашингтон предлагает Киеву провести этот визит в конце августа (но до Дня Независимости Украины).

Ранее, по информации американских СМИ, Белый дом рассматривал возможность пригласить Зеленского в Вашингтон накануне его саммита с президентом РоSSии Владимиром Путиным, но отказался продвигать встречу после решения Зеленского сменить руководство НАК "Нафтогаз".

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