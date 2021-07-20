СБУ задержала бывшего "депутата" сепаратистов

Злоумышленника задержали на Харьковщине.

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Харьковской области бывшего депутата так называемых "парламентов" самопровозглашенных "республик".

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Установлено, что житель Луганска в 2014 году участвовал в создании незаконных органов власти на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области и причастен к принятию фейковой "конституции ЛНР".

Во время обыска у задержанного обнаружен "паспорт гражданина ЛНР", а также "регистрационные документы" псевдогосударственного образования. Установлено, что он был "депутатом" так называемых "Народного совета" и "парламента Союза народных республик Л/ДНР".

"Руководители псевдогосударственных образований неоднократно поощряли злоумышленника за активную подрывную деятельность, направленную против Украины", - сказано в сообщении.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее СБУ в Кировоградской области задержала агента роSSийской военной разведки.

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