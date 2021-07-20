Без украинских заробитчан экономика Чехии просто бы остановилась

Украинцы составляют едва ли не самое большое национальное меньшинство в Чехии, без них чешской экономике было бы гораздо труднее работать.

Об этом, как сообщает Укринформ, заявил 20 июля на форуме «Украина 30. Трудовые ресурсы» посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис.



«Без украинских рабочих рук Чехия не смогла бы жить, экономика просто бы остановилась», - заявил посол, которому об этом неоднократно говорили разные люди, от чиновников до руководителей фирм.



Трудовая миграция чешских граждан за границу создала дефицит рабочей силы в разных сферах, что побудило правительство ЧР внести изменения в законодательство по упрощению процедуры оформления разрешения на трудоустройство иностранцев. Были созданы специальные программы по привлечению трудовых мигрантов из других стран, прежде всего из Украины.



Посол напомнил о таких программах, как «Режим Украины» или «Проект Украина», целью которых является привлечение на льготных условиях к работе в Чехии медицинских работников, специалистов IТ-сферы, ученых. В последние годы квота для работников из Украины в рамках этих программ была увеличена с 10 тысяч, потом до 20, а теперь и до 40 тысяч человек в год.



Дипломат обратил внимание на такой аспект, как обеспечение прав граждан, выехавших за границу. С различными странами, в частности с Чехией, существует договорно-правовая база по этому поводу, в частности договоры о соцобеспечении. Но, заметил Перебийнис, выгодами этих договоров могут воспользоваться только те граждане, кто работает легально. Большинство украинцев в Чехии работают именно так. Поэтому они в основном полностью защищены социально, на них распространяются все гарантии чешского законодательства и двусторонних документов.



Но есть много тех, кто работает полулегально или нелегально, чему способствует определенная бюрократия в принятии решений чешскими миграционными органами и появление на этом фоне большого количества «посредников», преимущественно украинцев, занимающихся незаконным трудоустройством граждан. В таких случаях возникает много проблем, связанных, в частности, с тем, что рабочие должным образом не застрахованы, имеют ненадлежащие условия труда и тому подобное. «Мы должны бороться с этими нелегальными фирмами ... потому что они используют наших граждан, которые затем страдают», - подчеркнул посол. Он считает, что правоохранительные органы должны бороться с этим системно.



В Чехии проживает одна из крупнейших украинских диаспор за рубежом. Согласно данным недавней переписи населения, более 53 тысяч человек являются гражданами ЧР, но относят себя к украинской национальности, это всего полпроцента населения республики. В то же время, согласно данным миграционных служб, в стране проживает почти 180 тысяч украинцев, которые составляют едва ли не самое большое национальное меньшинство. Подавляющее большинство из них - рабочие мигранты, которых привлекает в Чехии прежде всего заработная плата - стабильно 1000 евро и даже больше в месяц. Деньги не единственный фактор, но основной, - признал посол. Он также добавил, что, к сожалению, подавляющее большинство украинских граждан, приезжающих на работу в Чехию, потом домой не возвращаются.



Перебийнис считает важным создание системной программы возвращения граждан из-за рубежа, которая должна была быть комплексной - надо дать четкий сигнал, что Украина нуждается в своих гражданах, которые выехали, и вокруг этого строить стратегию.



