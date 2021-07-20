Пятая часть абитуриентов не сдали ВНО по истории

"С точки зрения обществоведческого компонента наши дети демонстрируют более угрожающие и более неутешительные результаты, чем те, которые демонстрируют по математике".

Почти 20% абитуриентов не прошли внешнее независимое оценивание по истории Украины.

Об этом сообщил руководитель Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Валерий Бойко, передает Укринформ.

"Почти 20% наших абитуриентов не сдали тест по истории Украины. Это дети, которые совершенно не владеют картографическими умениями. И абсолютно не ориентируются в исторической хронологии, не в том понятии - что, где, когда и как происходило, а они не способны разместить события, между которыми расстояние 10-20 лет", - сказал Бойко.

Он отметил, что эти дети не способны анализировать элементарную диаграмму и соотносить дату на ней с вариантом ответа. По его словам, такие абитуриенты, получив полное среднее образование в условиях независимости, не способны вспомнить или помнить четыре канонические события, которые привели к независимости Украины.

"С точки зрения обществоведческого компонента наши дети демонстрируют более угрожающие и более неутешительные результаты, чем те, которые демонстрируют по математике", - сказал Бойко.

Ранее сообщалось, что каждый третий участник ВНО не справился с задачей по математике за 9-й класс.