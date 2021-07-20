Корниенко насчитал в Раде до пяти потенциальных олигархов
Попадание в реестр не угрожает ни одному "слуге".
Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что пять депутатов Верховной Рады могут быть признаны олигархами после принятия соответствующего закона.
Об этом он сказал в интервью "Украинским новостям".
Ранее Корниенко говорил, что в реестр олигархов могут попасть три-четыре депутата.
"Надо посмотреть, какая будет конечная версия закона. Мне кажется, что до 5-ти человек могут претендовать. Называть коллег не буду", - сказал Корниенко.
Он подчеркнул, что ни один кандидат на попадание в реестр олигархов не является членом фракции "Слуга народа".
Напомним, что законопроект об олигархах уже прошел первое чтение.
Он предусматривает создание реестра олигархов по решению СНБО, ограничение их влияния на СМИ и предоставление "деклараций" о контактах с олигархами.
По действующей редакции законопроекта олигархом является лицо, которое:
- участвует в политической жизни
- может влиять на средства массовой информации
- обладает монополией на одном из рынков Украины и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает монопольное положение;
- имеет активы на сумму более одного миллиона прожиточных минимумов (сейчас это 2,27 млрд грн).