Корниенко насчитал в Раде до пяти потенциальных олигархов

Попадание в реестр не угрожает ни одному "слуге".

Корниенко насчитал в Раде до пяти потенциальных олигархов
Фото: Анна Стешенко

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что пять депутатов Верховной Рады могут быть признаны олигархами после принятия соответствующего закона.

Об этом он сказал в интервью "Украинским новостям".

Ранее Корниенко говорил, что в реестр олигархов могут попасть три-четыре депутата.

"Надо посмотреть, какая будет конечная версия закона. Мне кажется, что до 5-ти человек могут претендовать. Называть коллег не буду", - сказал Корниенко.

Он подчеркнул, что ни один кандидат на попадание в реестр олигархов не является членом фракции "Слуга народа".

Напомним, что законопроект об олигархах уже прошел первое чтение.

Он предусматривает создание реестра олигархов по решению СНБО, ограничение их влияния на СМИ и предоставление "деклараций" о контактах с олигархами.

По действующей редакции законопроекта олигархом является лицо, которое:

  • участвует в политической жизни
  • может влиять на средства массовой информации
  • обладает монополией на одном из рынков Украины и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает монопольное положение;
  • имеет активы на сумму более одного миллиона прожиточных минимумов (сейчас это 2,27 млрд грн).

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