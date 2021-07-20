Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил о возможности отмены срочной службы в армии с 2023 года.

"С принятием законопроекта о национальном сопротивлении в целом постепенно это все будет воплощаться. Базовые изменения - это вопрос нескольких лет. Может, в следующем году какие-то вещи мы успеем сделать. К концу каденции должны успеть в целом. Это возможно уже с 2023 года", - сказал он в интервью "Украинским новостям", отвечая на вопрос о планах "Слуги народа" об отмене обязательного призыва.

По его словам, реформы армии ожидают потому, что они связаны с желанием Украины стать членом НАТО.

Напомним, что четвертый президент Украины Виктор Янукович незадолго до побега в РоSSию подписал указ о переходе Вооруженных сил на контракт и отмене военного призыва.

Весной 2014 года это решение было отменено в связи с вторжением РоSSии в Крым и началом войны в Донбассе.

Сейчас в армию призывают мужчин в возрасте 18-27 лет.

В марте 2021 года Совет национальной безопасности и обороны принял Стратегию военной безопасности Украины, которая предусматривает "перевод Вооруженных сил Украины и других составляющих сил обороны на профессиональную основу с заменой срочной военной службы обязательной службой в военном резерве".