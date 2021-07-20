Корниенко заявил о возможности отмены срочной службы в армии с 2023 года

Государство вдруг попытается отказаться от военного призыва.

Корниенко заявил о возможности отмены срочной службы в армии с 2023 года
Фото: mil.gov.ua

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил о возможности отмены срочной службы в армии с 2023 года.

"С принятием законопроекта о национальном сопротивлении в целом постепенно это все будет воплощаться. Базовые изменения - это вопрос нескольких лет. Может, в следующем году какие-то вещи мы успеем сделать. К концу каденции должны успеть в целом. Это возможно уже с 2023 года", - сказал он в интервью "Украинским новостям", отвечая на вопрос о планах "Слуги народа" об отмене обязательного призыва.

По его словам, реформы армии ожидают потому, что они связаны с желанием Украины стать членом НАТО.

Напомним, что четвертый президент Украины Виктор Янукович незадолго до побега в РоSSию подписал указ о переходе Вооруженных сил на контракт и отмене военного призыва.

Весной 2014 года это решение было отменено в связи с вторжением РоSSии в Крым и началом войны в Донбассе.

Сейчас в армию призывают мужчин в возрасте 18-27 лет.

В марте 2021 года Совет национальной безопасности и обороны принял Стратегию военной безопасности Украины, которая предусматривает "перевод Вооруженных сил Украины и других составляющих сил обороны на профессиональную основу с заменой срочной военной службы обязательной службой в военном резерве".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Били ногами в лицо: двое неизвестных в Днепре напали на правозащитницуБили ногами в лицо: двое неизвестных в Днепре напали на правозащитницу
Белорусские силовики выломали двери в офисе "Радио Свобода" и задержали журналистовБелорусские силовики выломали двери в офисе "Радио Свобода" и задержали журналистов
Зеленский в посте о MH17 "забыл" о РоSSии. В ОП это объяснили спецификой соцсетейЗеленский в посте о MH17 "забыл" о РоSSии. В ОП это объяснили спецификой соцсетей
Зеленский о катастрофе самолета Malaysia Airlines: ответственность - неминуемаЗеленский о катастрофе самолета Malaysia Airlines: ответственность - неминуема
США призывают РоSSию признать свою ответственность в авиакатастрофе MH17США призывают РоSSию признать свою ответственность в авиакатастрофе MH17
Блок рекламы


Похожие новости
В мае 2021-го смертность в Украине выросла на 28,2% по сравнению с маем прошлого годаВ мае 2021-го смертность в Украине выросла на 28,2% по сравнению с маем прошлого года
Спецслужбы могли следить за журналистами, активистами и политиками с помощью программы-шпиона, - СМИСпецслужбы могли следить за журналистами, активистами и политиками с помощью программы-шпиона, - СМИ
Оккупанты заявили, что хотят наказать украинских "организаторов" "водной блокады" КрымаОккупанты заявили, что хотят наказать украинских "организаторов" "водной блокады" Крыма
Экс-нардеп Пресман получил три года условноЭкс-нардеп Пресман получил три года условно
В ВОЗ заявили о третьей волне коронавируса в миреВ ВОЗ заявили о третьей волне коронавируса в мире
Минэнерго заявило о Большей модернизации энергетической отраслиМинэнерго заявило о Большей модернизации энергетической отрасли
Лукашенко на встрече с Путиным заявил, что "не парится" из-за санкцийЛукашенко на встрече с Путиным заявил, что "не парится" из-за санкций
Несколько нардепов из фракции "Голос" заявили о смене руководителя фракцииНесколько нардепов из фракции "Голос" заявили о смене руководителя фракции
Детективы НАБУ задержали экс-прокурора, осужденного к двум годам лишения свободы за предложение взяткиДетективы НАБУ задержали экс-прокурора, осужденного к двум годам лишения свободы за предложение взятки
ВАКС приговорил к 2 годам экс-начальника одного из отделов ГенпрокуратурыВАКС приговорил к 2 годам экс-начальника одного из отделов Генпрокуратуры
Последние новости
Подгружаем последние новости