Поверенный в делах США встретился с лидерами крымскотатарского народа
Обсудили, в частности, старт "Крымской платформы".
Временный поверенный в делах США Джордж Кент встретился с лидерами крымских татар.
Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине.
"Имел честь встретиться с лидерами крымскотатарского народа, депутатами и чиновниками, и обсудить текущую оккупацию Крыма Россией, преследования населения и будущую Крымскую платформу", - говорится в сообщении.
Во встрече, в частности, приняли участие народные депутаты Украины Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров, а также заместитель главы МИД Эмине Джапарова.
Напомним, учредительный саммит "Крымской платформы" должен состояться в Киеве 23 августа 2021 года. Будет принят краткий документ, в котором будет изложено видение дальнейшей консолидации политики деоккупации Крыма. Президент Владимир Зеленский предложил ЕС присоединиться к Крымской платформы новыми санкциями.
Как сообщали, 15 июля делегация посольства США побывала в зоне ООС на Донбассе. Временный поверенный США встретился с руководством ОС, а также бывшими политическими заключенными, членами их семей и правозащитниками.