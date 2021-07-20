Поверенный в делах США встретился с лидерами крымскотатарского народа

Обсудили, в частности, старт "Крымской платформы".

Временный поверенный в делах США Джордж Кент встретился с лидерами крымских татар.

Фото: facebook.com/usdos.ukraine

Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине.

"Имел честь встретиться с лидерами крымскотатарского народа, депутатами и чиновниками, и обсудить текущую оккупацию Крыма Россией, преследования населения и будущую Крымскую платформу", - говорится в сообщении.

Во встрече, в частности, приняли участие народные депутаты Украины Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров, а также заместитель главы МИД Эмине Джапарова.

Фото: facebook.com/usdos.ukraine

Напомним, учредительный саммит "Крымской платформы" должен состояться в Киеве 23 августа 2021 года. Будет принят краткий документ, в котором будет изложено видение дальнейшей консолидации политики деоккупации Крыма. Президент Владимир Зеленский предложил ЕС присоединиться к Крымской платформы новыми санкциями.

Как сообщали, 15 июля делегация посольства США побывала в зоне ООС на Донбассе. Временный поверенный США встретился с руководством ОС, а также бывшими политическими заключенными, членами их семей и правозащитниками.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Били ногами в лицо: двое неизвестных в Днепре напали на правозащитницуБили ногами в лицо: двое неизвестных в Днепре напали на правозащитницу
Белорусские силовики выломали двери в офисе "Радио Свобода" и задержали журналистовБелорусские силовики выломали двери в офисе "Радио Свобода" и задержали журналистов
Зеленский в посте о MH17 "забыл" о РоSSии. В ОП это объяснили спецификой соцсетейЗеленский в посте о MH17 "забыл" о РоSSии. В ОП это объяснили спецификой соцсетей
Зеленский о катастрофе самолета Malaysia Airlines: ответственность - неминуемаЗеленский о катастрофе самолета Malaysia Airlines: ответственность - неминуема
США призывают РоSSию признать свою ответственность в авиакатастрофе MH17США призывают РоSSию признать свою ответственность в авиакатастрофе MH17
Блок рекламы


Похожие новости
"Слуги народа" отозвали часть "языковых" поправок к бюджетному законопроекту"Слуги народа" отозвали часть "языковых" поправок к бюджетному законопроекту
В "Слуге народа" призвали Юрченко сложить мандат народного депутатаВ "Слуге народа" призвали Юрченко сложить мандат народного депутата
Новым поверенным в делах США в Украине может стать Джордж Кент, - СМИНовым поверенным в делах США в Украине может стать Джордж Кент, - СМИ
Суд не увидел конфликта интересов в действиях "слуги народа" КуницкогоСуд не увидел конфликта интересов в действиях "слуги народа" Куницкого
"Слуга народа" Брагар обвинил патрульных в вымогательстве взятки"Слуга народа" Брагар обвинил патрульных в вымогательстве взятки
"Слугу народа" Брагаря поймали на управлении авто под наркотиками"Слугу народа" Брагаря поймали на управлении авто под наркотиками
Депутат "Слуги народа" готова выйти из фракции после неголосования за закон Зеленского по олигархамДепутат "Слуги народа" готова выйти из фракции после неголосования за закон Зеленского по олигархам
Рада приняла законопроект о коренных народах, который Путин называл "оружием против русских"Рада приняла законопроект о коренных народах, который Путин называл "оружием против русских"
Арахамия: «слуг народа», которые не поддержат закон об олигархах, могут исключить из фракцииАрахамия: «слуг народа», которые не поддержат закон об олигархах, могут исключить из фракции
Фюрер РФ назвал законопроект Зеленского о коренных народах оружием массового поражения против руSSкихФюрер РФ назвал законопроект Зеленского о коренных народах оружием массового поражения против руSSких
Последние новости
Подгружаем последние новости