Поверенный в делах США встретился с лидерами крымскотатарского народа

Временный поверенный в делах США Джордж Кент встретился с лидерами крымских татар.

Фото: facebook.com/usdos.ukraine

Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине.

"Имел честь встретиться с лидерами крымскотатарского народа, депутатами и чиновниками, и обсудить текущую оккупацию Крыма Россией , преследования населения и будущую Крымскую платформу", - говорится в сообщении.

Во встрече, в частности, приняли участие народные депутаты Украины Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров, а также заместитель главы МИД Эмине Джапарова.

Фото: facebook.com/usdos.ukraine

Напомним, учредительный саммит "Крымской платформы" должен состояться в Киеве 23 августа 2021 года. Будет принят краткий документ, в котором будет изложено видение дальнейшей консолидации политики деоккупации Крыма. Президент Владимир Зеленский предложил ЕС присоединиться к Крымской платформы новыми санкциями.