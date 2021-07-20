Суд по делу Медведчука перенесли на конец июля

Киевский апелляционный суд рассмотрит апелляцию на домашний арест народному депутату Виктору Медведчуку не сегодня, как планировалось. Решение будет принято 30 июля.

Об этом сообщает РБК-Укрина.

Это произошло потому, что материалы дела, а это 15 томов, передали в суд только сегодня.

Адвокаты политика обжаловали решение следователя судьи Печерского районного суда города Киева от 9 июля о продлении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Напомним, что Медведчука и его коллегу Тараса Козака подозревают по статьям о государственной измене и нарушении законов и обычаев войны. Им инкриминируют три эпизода. Первый - покушение на хищение украинских природных ресурсов в Крыму. После оккупации Крыма Медведчук перерегистрировал связанную с ним компанию "Новые проекты" как русскую. Эта компания имела разрешение на добычу полезных ископаемых с нефтегазового участка Глубокая, расположенного на полуострове. Перерегистрация позволяла платить налоги оккупантам, а не Украине.

Второй и третий эпизоды - содействие созданию роSSийской агентурной сети и передача спецслужбе РФ секретной информации о скрытом подразделении ВСУ. Следствие считает, что Медведчук "слил" данные о личном составе и подготовке скрытого подразделения ВСУ Козаку, который находился в РоSSии. Вероятно, это было сделано с целью передачи данных роSSийским спецслужбам.

Козаку до сих пор не избрана мера пресечения. Прокуроры и следователи планируют просить суд о заключении подозреваемого под стражу с альтернативой внесения залога в размере 300 млн гривен.

В июне разыскиваемый депутат Козак задекларировал проживание в Беларуси.

13 июля суд арестовал имущество объявленного в розыск нардепа Козака.