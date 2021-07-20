Суд по делу Медведчука перенесли на конец июля

Нардеп находится под круглосуточным домашним арестом.

Суд по делу Медведчука перенесли на конец июля
Фото: Lb.ua

Киевский апелляционный суд рассмотрит апелляцию на домашний арест народному депутату Виктору Медведчуку не сегодня, как планировалось. Решение будет принято 30 июля.

Об этом сообщает РБК-Укрина.

Это произошло потому, что материалы дела, а это 15 томов, передали в суд только сегодня.

Адвокаты политика обжаловали решение следователя судьи Печерского районного суда города Киева от 9 июля о продлении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Напомним, что Медведчука и его коллегу Тараса Козака подозревают по статьям о государственной измене и нарушении законов и обычаев войны. Им инкриминируют три эпизода. Первый - покушение на хищение украинских природных ресурсов в Крыму. После оккупации Крыма Медведчук перерегистрировал связанную с ним компанию "Новые проекты" как русскую. Эта компания имела разрешение на добычу полезных ископаемых с нефтегазового участка Глубокая, расположенного на полуострове. Перерегистрация позволяла платить налоги оккупантам, а не Украине.

Второй и третий эпизоды - содействие созданию роSSийской агентурной сети и передача спецслужбе РФ секретной информации о скрытом подразделении ВСУ. Следствие считает, что Медведчук "слил" данные о личном составе и подготовке скрытого подразделения ВСУ Козаку, который находился в РоSSии. Вероятно, это было сделано с целью передачи данных роSSийским спецслужбам.

Козаку до сих пор не избрана мера пресечения. Прокуроры и следователи планируют просить суд о заключении подозреваемого под стражу с альтернативой внесения залога в размере 300 млн гривен.

В июне разыскиваемый депутат Козак задекларировал проживание в Беларуси.

13 июля суд арестовал имущество объявленного в розыск нардепа Козака.

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