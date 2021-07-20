На заместителя Венедиктовой Мамедова завели уголовное дело

Дело якобы курирует служба внутренних расследований Офиса генпрокурора.

На заместителя Венедиктовой Мамедова завели уголовное дело
Гюндуз Мамедов
Фото: facebook/Офіс Генерального прокурора

Государственное бюро расследований 7 июля открыло производство о возможном совершении уголовного преступления заместителем генерального прокурора Гюндузом Мамедовым.

Об этом сообщила адвокатская фирма "Миллер", которая защищает его интересы.

Адвокаты утверждают, что Мамедова, которого ранее лишили доступа к государственной тайне и практически всех полномочий, собираются уволить.

"Ему указывают на то, что он не указал в документах работу по совместительству в Одесском национальном университете имени Мечникова ... Генеральный прокурор сократила должность заместителя Генпрокурора. Фактически это «прицел» на Гюндуза Мамедова, поскольку сейчас он уже является прокурором без соответствующих полномочий", - говорится в сообщении.

В то же время против Мамедова открыли дело по ч.1 ст.366 (служебное производство) Уголовного кодекса якобы по заявлению журналиста газеты "Всеукраинская правозащитная газета "Международный центр прав человека"".

"По нашим данным, основные следственные действия проводятся прокурорами Генеральной инспекции - подразделения Офиса Генерального прокурора, напрямую подчиненного Ирине Венедиктовой, а следователи Государственное бюро расследований фактически отстранены от любых процессуальных действий", - говорится в сообщении.

Адвокаты обжаловали открытие производства, подав в ГБР заявление о заведомо ложном сообщении о совершении преступления.

Напомним, что Мамедов стал заместителем генерального прокурора в октябре 2019 года при предыдущем руководителе ведомства Руслане Рябошапке.

Перед тем он с 2016 года был прокурором Автономной Республики Крым.

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