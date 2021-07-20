Мэр Тернополя призвал СБУ проверить роSSийских участников фестиваля "Файне мисто"

На тернопольском фестивале запланированы выступления четырех групп из РоSSии, которые недавно выступали на фестивале Atlas Weekend в Киеве.

Городской совет Тернополя обратился в Службу безопасности Украины с просьбой проверить законность пребывания на территории страны четырех групп из РоSSии, которые принимают участие в фестивале "Файне мисто".

Как отмечает пресс-служба ТГА, на днях "националистическая организация города обратила внимание общественности на факт приезда на музыкальный фестиваль «Файне мисто» нескольких роSSийских групп".

В связи с этой ситуацией городской совет официально сообщил, что не является организатором данного мероприятия. Кроме того, сам фестиваль проходит на территории, принадлежащей государственному предприятию, расположенной в 7 км от областного центра.

"Реагируя на позицию националистической организации, городской совет направил письмо-обращение к организаторам фестиваля о невозможности участия групп из РоSSии и направил соответствующее письмо в Службу безопасности Украины и Национальную полицию Украины в Тернопольской области, в котором просит провести надлежащую проверку приглашенных групп на предмет легитимности их въезда и пребывания в Украине", - сказано в сообщении.

"Город Тернополь всегда стоял на защите украинских интересов, украинского языка и украинской культуры и будет продолжать защищать проукраинские ценности. И музыкальный фестиваль «Файне мисто», который за годы проведения стал символом Тернополя, и в этом году должен подтвердить приверженность национальным принципам", - отметили в горсовете.

Городской голова Сергей Надал также обратился к организаторам фестиваля о невозможности участия групп из РоSSии.

Ранее в местной ячейке "Правого сектора" обратили внимание на то, что на фестивале "Файне мисто" выступят четыре группы из страны-оккупанта. Там отметили, что одна из групп проводила концерт в оккупированном Крыму.

По данным организаторов фестиваля, в этом году на "Файне мисто" запланированы выступления групп из РоSSии Louna, Anacondaz, "Порнофильмы" и Wildways, которые недавно выступали на фестивале Atlas Weekend в Киеве .

Интересно, что "Порнофильмы" уже выступали в Тернополе в 2017 и 2018 годах, а Wildways - в 2019-м.

Упомянутая в заявлении "Правого сектора" группа, имевшая выступления в Крыму - это Anacondaz. После ее выступления на оккупированном полуострове в 2017 году СБУ на три года запретила участникам въезжать в Украину. Поскольку в прошлом году срок этого запрета завершился, организаторы фестиваля пригласили группу выступать в Тернополе.

Фестиваль "Файне мисто" состоится на территории тернопольского ипподрома 28 июля-1 августа.