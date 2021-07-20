Тихановская в США встретилась с госсекретарем Энтони Блинкеном

Лидер оппозиции призвала США принять пакет экстренной помощи для белорусских независимых СМИ и ужесточить санкции против режима Лукашенко.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская находится с визитом в США . В понедельник, 19 июля, она провела переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, заместителем госсекретаря по политическим вопросам Викторией Нуланд и советником Госдепартамента США Дереком Чолле.

Фото: t.me/tsikhanouskaya

Во время встреч речь шла о "захвате самолета Ryanair, нападении на гражданское общество и медиа, организованной режимом нелегальной миграции в Литву как попытку отомстить ЕС ", - сообщается в Telegram-канале Тихановской.

Отмечается, что Тихановская призвала США принять пакет экстренной помощи для белорусских независимых СМИ , поддержать гражданское общество, а также усилить экономическое давление на режим и синхронизировать действия с ЕС , Великобританией и Канадой.

Кроме того, лидер оппозиции призвала Соединенные Штаты дать сигнал РФ , что "РоSSия может играть конструктивную роль в разрешении кризиса в Беларуси, тогда Лукашенко не будет ставить под сомнение суверенитет Беларуси и безопасность целого региона".

Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил на брифинге, что во время встречи стороны обсудили "репрессии, жестокие преследования со стороны белорусского режима", а также то, "какие шаги должен сделать режим (Александра) Лукашенко".

Фото: twitter.com/Tsihanouskaya

По его словам, "Тихановская находится на переднем крае оппозиционного движения в Беларуси". "И мы счастливы принять ее сегодня в Госдепартаменте и продолжать наши усилия, направленные на поддержку белорусского народа и его стремлений, касающихся прав человека, демократии, а также более широких евроатлантических устремлений", - добавил Прайс.

Напомним, согласно данным альтернативного подсчета голосов, Тихановская выиграла выборы президента Беларуси в первом туре. За оппозиционера якобы проголосовали 56% избирателей, за Лукашенко - 34%.

По данным ЦИК Беларуси, Лукашенко набрал 80% голосов, а Тихановская - только 10%, однако этим цифрам в стране мало кто верит.

С августа 2020 года Тихановская живет в эмиграции.