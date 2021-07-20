РоSSийские оккупанты трижды за сутки нарушили "тишину" на Донбассе

Боевых потерь в рядах украинской армии нет.

РоSSийские оккупанты трижды за сутки нарушили "тишину" на Донбассе
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

За прошедшие сутки, 19 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксированы три нарушения со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации.

Боевых потерь в рядах украинской армии нет, информирует пресс-центр ООС.

Вчера вблизи Павлополя противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку от Авдеевки роSSийские оккупанты обстреливали украинские позиции из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

На севере Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

По состоянию на 7:00 20 июля зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, в районе Водяного на Приазовье враг открыл огонь из минометов 120-го калибра.

"В результате вражеского огня боевых потерь за прошедшие и текущие сутки среди военных Объединенных сил нет", - сказано в сообщении.

Обо всех фактах нарушений со стороны роSSийско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.

Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.

Напомним, 18 июля в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации. Потерь среди украинских военных не было.

19 июля в больнице умер военный, которого 15 июля ранили на Донбассе роSSийские наемники.

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