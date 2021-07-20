Советник Госдепа приедет в Киев для обсуждения Nord Stream-2 и встречи с представителями бизнеса

Дерек Чолле будет в Киеве 20-21 июля, а затем отправится в Варшаву.

Советник Государственного департамента США Дерек Чолле 20-21 июля будет находиться с визитом в Киеве , а 21-23 - в Варшаве. Целью визита является укрепление стратегической ценности отношений США с Украиной и Польшей, отмечается в сообщении Госдепа.

Фото: state.gov/biographies/derek-h-chollet

"Он продолжит дипломатические переговоры с Украиной и Польшей по ряду вопросов, включая нашу общую озабоченность в отношении "Северного потока-2" и энергетической безопасности в целом, а также по теме реформ.

В Киеве Чолле должен встретиться с чиновниками для обсуждения поддержки усилий Украины по противодействию агрессии РоSSии и дальнейшего продвижения экономических и антикоррупционных реформ.

Кроме того, советник Госдепа должен встретиться в Украине с представителями бизнеса для обсуждения восстановления украинской экономики и возможностей общего процветания.

Напомним, что на июль был запланирован визит президента Владимира Зеленского в США . На днях в СМИ появилась информация, что в этом месяце украинский президент не полетит в Штаты, но сможет сделать это в следующем.

В Офисе президента заявили, что встреча президента Владимира Зеленского с американским лидером Джозефом Байденом состоится ориентировочно в последние дни июля или в начале августа текущего года. Даты встречи сместили из-за логистических и протокольных нюансов.