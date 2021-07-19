Саудовская Аравия закрывает выезд из страны для тех, кто не получил прививку

Такие меры власти принимают на фоне начала в стране хаджа.

Власти Саудовской Аравии предупредили, что с 9 августа выехать за границу смогут только подданные, полностью вакцинированые от COVID-19.

Об этом сообщает Saudi Press Agency со ссылкой на заявление официального представителя МВД королевства.

"Получение второй дозы вакцины COVID-19 является условием для выезда граждан Саудовской Аравии за границу с 9 августа 2021 года", - говорится в сообщении.

Исключение из этого правила сделают для детей до 12 лет, для людей, которые выздоровели после COVID-19 в течение последних шести месяцев, а также тех, которые выздоровели, кто уже сделал одну дозу вакцины. Кроме того, только вакцинированные саудовские подданные смогут вернуться на свои рабочие места и больше не работать удаленно.

Такие меры власти принимают на фоне начала в стране хаджа. Хадж - паломничество в Мекку, где находится главная святыня ислама - Кааба.

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