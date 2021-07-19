Саудовская Аравия закрывает выезд из страны для тех, кто не получил прививку

Такие меры власти принимают на фоне начала в стране хаджа.

Саудовская Аравия закрывает выезд из страны для тех, кто не получил прививку
Фото: wfhsmiddleeast.wikispaces.com

Власти Саудовской Аравии предупредили, что с 9 августа выехать за границу смогут только подданные, полностью вакцинированые от COVID-19.

Об этом сообщает Saudi Press Agency со ссылкой на заявление официального представителя МВД королевства.

"Получение второй дозы вакцины COVID-19 является условием для выезда граждан Саудовской Аравии за границу с 9 августа 2021 года", - говорится в сообщении.

Исключение из этого правила сделают для детей до 12 лет, для людей, которые выздоровели после COVID-19 в течение последних шести месяцев, а также тех, которые выздоровели, кто уже сделал одну дозу вакцины. Кроме того, только вакцинированные саудовские подданные смогут вернуться на свои рабочие места и больше не работать удаленно.

Такие меры власти принимают на фоне начала в стране хаджа. Хадж - паломничество в Мекку, где находится главная святыня ислама - Кааба.

Напомним, согласно рекомендации Совета ЕС Эстония, Латвия и Литва открылись для всех типов путешествий украинцев.

С 15 июля ЕС включил Украину в список стран, для которых отменены ограничения на поездки. Рекомендация Совета имеет консультационный характер и не является прямым указанием национальным правительствам.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Били ногами в лицо: двое неизвестных в Днепре напали на правозащитницуБили ногами в лицо: двое неизвестных в Днепре напали на правозащитницу
Белорусские силовики выломали двери в офисе "Радио Свобода" и задержали журналистовБелорусские силовики выломали двери в офисе "Радио Свобода" и задержали журналистов
Зеленский в посте о MH17 "забыл" о РоSSии. В ОП это объяснили спецификой соцсетейЗеленский в посте о MH17 "забыл" о РоSSии. В ОП это объяснили спецификой соцсетей
Зеленский о катастрофе самолета Malaysia Airlines: ответственность - неминуемаЗеленский о катастрофе самолета Malaysia Airlines: ответственность - неминуема
США призывают РоSSию признать свою ответственность в авиакатастрофе MH17США призывают РоSSию признать свою ответственность в авиакатастрофе MH17
Блок рекламы


Похожие новости
В Беларуси 11 участников "радикальных телеграмм-чатов" получили 5-9 лет заключенияВ Беларуси 11 участников "радикальных телеграмм-чатов" получили 5-9 лет заключения
Украина впервые получила американскую антиковидную вакцину ModernaУкраина впервые получила американскую антиковидную вакцину Moderna
Сегодня двое украинских военных получили раненияСегодня двое украинских военных получили ранения
Экс-нардеп Пресман получил три года условноЭкс-нардеп Пресман получил три года условно
За год "перемирия" на Донбассе погибли 45 украинских воинов, 145 получили раненияЗа год "перемирия" на Донбассе погибли 45 украинских воинов, 145 получили ранения
ВМС Украины получили первый ударный беспилотник Bayraktar TB2ВМС Украины получили первый ударный беспилотник Bayraktar TB2
На Донбассе двое военных получили ранения, один - боевое травмированиеНа Донбассе двое военных получили ранения, один - боевое травмирование
СНБО передумал проводить выездное заседание, оно состоится в Киеве, - СМИСНБО передумал проводить выездное заседание, оно состоится в Киеве, - СМИ
Полковник "Альфы" Расюк получил условный срок за подготовку покушения на генерала СБУПолковник "Альфы" Расюк получил условный срок за подготовку покушения на генерала СБУ
СНБО проведет выездное заседание в эту пятницуСНБО проведет выездное заседание в эту пятницу
Последние новости
Подгружаем последние новости