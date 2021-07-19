Главы государств Ассоциированного трио подписали Декларацию Батумского саммита по европейской интеграции

Президенты Украины, Грузии и Молдовы во время встречи в Батуми в понедельник подписали Декларацию Батумского саммита относительно европейской интеграции.

Текст документа обнародован на сайте президента Украины.

Как сообщается, Декларация Батумского саммита, одобренную главами государств Ассоциированного трио - Украины, Грузии и Молдовы, подписана для укрепления трехстороннего сотрудничества по европейской интеграции и подтверждения своих обязательств сотрудничать для мирного, демократического и процветающего европейского будущего.

"Мы подтверждаем свою непоколебимую преданность продолжению процесса нашей интеграции в Европейский союз путем комплексных реформ, направленных на укрепление наших демократических институтов, и постепенному приближению нашего законодательства в соответствующих сферах в ключевых элементов права ЕС ", - говорится в декларации.

Страны отмечают, что соглашение об ассоциации с ЕС являются ключевыми дорожными картами реформ, но мощным стимулом станет именно предоставление европейской перспективы.

"В этом контексте мы напоминаем, что в соответствии со статьей 49 Договора о ЕС Грузия, Республика Молдова и Украина как европейские государства, которые уважают европейские ценности и преданы их продвижению, могут подать заявки на вступление в Европейский союз", - отмечают лидеры трех стран.