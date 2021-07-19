Главы государств Ассоциированного трио подписали Декларацию Батумского саммита по европейской интеграции

Текст документа обнародован на сайте президента Украины.

Главы государств Ассоциированного трио подписали Декларацию Батумского саммита по европейской интеграции
Фото: president.gov.ua

Президенты Украины, Грузии и Молдовы во время встречи в Батуми в понедельник подписали Декларацию Батумского саммита относительно европейской интеграции.

Текст документа обнародован на сайте президента Украины.

Как сообщается, Декларация Батумского саммита, одобренную главами государств Ассоциированного трио - Украины, Грузии и Молдовы, подписана для укрепления трехстороннего сотрудничества по европейской интеграции и подтверждения своих обязательств сотрудничать для мирного, демократического и процветающего европейского будущего.

"Мы подтверждаем свою непоколебимую преданность продолжению процесса нашей интеграции в Европейский союз путем комплексных реформ, направленных на укрепление наших демократических институтов, и постепенному приближению нашего законодательства в соответствующих сферах в ключевых элементов права ЕС", - говорится в декларации.

Страны отмечают, что соглашение об ассоциации с ЕС являются ключевыми дорожными картами реформ, но мощным стимулом станет именно предоставление европейской перспективы.

"В этом контексте мы напоминаем, что в соответствии со статьей 49 Договора о ЕС Грузия, Республика Молдова и Украина как европейские государства, которые уважают европейские ценности и преданы их продвижению, могут подать заявки на вступление в Европейский союз", - отмечают лидеры трех стран.

Как сообщали, Зеленский призвал ЕС предоставить европейскую перспективу Украине, Молдове и Грузии. Президент верит в совместное вступление трех стран в ЕС.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Били ногами в лицо: двое неизвестных в Днепре напали на правозащитницуБили ногами в лицо: двое неизвестных в Днепре напали на правозащитницу
Белорусские силовики выломали двери в офисе "Радио Свобода" и задержали журналистовБелорусские силовики выломали двери в офисе "Радио Свобода" и задержали журналистов
Зеленский в посте о MH17 "забыл" о РоSSии. В ОП это объяснили спецификой соцсетейЗеленский в посте о MH17 "забыл" о РоSSии. В ОП это объяснили спецификой соцсетей
Зеленский о катастрофе самолета Malaysia Airlines: ответственность - неминуемаЗеленский о катастрофе самолета Malaysia Airlines: ответственность - неминуема
США призывают РоSSию признать свою ответственность в авиакатастрофе MH17США призывают РоSSию признать свою ответственность в авиакатастрофе MH17
Блок рекламы


Похожие новости
Во время первого экзамена на уровень владения государственным языком произошел технический сбойВо время первого экзамена на уровень владения государственным языком произошел технический сбой
СБУ разоблачила напавших на заместителя главы АРМАСБУ разоблачила напавших на заместителя главы АРМА
Зеленский сегодня полетит в Грузию на саммит "Ассоциированного трио"Зеленский сегодня полетит в Грузию на саммит "Ассоциированного трио"
РоSSия в августе начнет государственные испытания новой гиперзвуковой ракетыРоSSия в августе начнет государственные испытания новой гиперзвуковой ракеты
Епископы США выступили против государственного финансирования абортовЕпископы США выступили против государственного финансирования абортов
В Украине стартовала регистрация чиновников на экзамен по государственному языкуВ Украине стартовала регистрация чиновников на экзамен по государственному языку
Байден и Меркель подписали декларацию против агрессии РФБайден и Меркель подписали декларацию против агрессии РФ
Аваков вручил сотрудникам МВД государственные и ведомственные наградыАваков вручил сотрудникам МВД государственные и ведомственные награды
Кабмин назначил и.о. главы НСЗУ СамофаловаКабмин назначил и.о. главы НСЗУ Самофалова
Зеленский предложил кандидатуру Монастырского на пост главы МВДЗеленский предложил кандидатуру Монастырского на пост главы МВД
Последние новости
Подгружаем последние новости