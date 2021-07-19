Эстония, Латвия и Литва открыли границы для украинцев

"Безвизовый уикенд в странах Балтии? Теперь это снова возможно".

Согласно рекомендации Совета ЕС Эстония, Латвия и Литва открылись для всех типов путешествий украинцев.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Безвизовый уикенд в странах Балтии? Теперь это снова возможно", - написал министр в телеграме.

Кулеба призвал обратить внимание, что в Литве правила въезда несколько отличны от Латвии и Эстонии. Полностью вакцинированные украинцы могут въезжать свободно, а кто еще не вакцинировался - с самоизоляцией.

Глава МИД посоветовал украинцам проверять все подробные условия путешествий на сайте министерства.

Напомним, с 15 июля ЕС включил Украину в список стран, для которых отменены ограничения на поездки. Рекомендация Совета имеет консультационный характер и не является прямым указанием национальным правительствам.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на заседании правительства в среду подчеркнул, что решение Евросоюза является рекомендуемым. Каждое государство-член будет рассматривать включение Украины в национальный "зеленый список" и самостоятельно определять условия въезда на свою территорию.

Список стран, для которых рекомендовано отменить ограничения на въезд, обновляется каждые две недели.