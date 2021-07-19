Эстония, Латвия и Литва открыли границы для украинцев

"Безвизовый уикенд в странах Балтии? Теперь это снова возможно".

Эстония, Латвия и Литва открыли границы для украинцев
Фото: Макс Левин

Согласно рекомендации Совета ЕС Эстония, Латвия и Литва открылись для всех типов путешествий украинцев.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Безвизовый уикенд в странах Балтии? Теперь это снова возможно", - написал министр в телеграме.

Кулеба призвал обратить внимание, что в Литве правила въезда несколько отличны от Латвии и Эстонии. Полностью вакцинированные украинцы могут въезжать свободно, а кто еще не вакцинировался - с самоизоляцией.

Глава МИД посоветовал украинцам проверять все подробные условия путешествий на сайте министерства.

Напомним, с 15 июля ЕС включил Украину в список стран, для которых отменены ограничения на поездки. Рекомендация Совета имеет консультационный характер и не является прямым указанием национальным правительствам.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на заседании правительства в среду подчеркнул, что решение Евросоюза является рекомендуемым. Каждое государство-член будет рассматривать включение Украины в национальный "зеленый список" и самостоятельно определять условия въезда на свою территорию.

Список стран, для которых рекомендовано отменить ограничения на въезд, обновляется каждые две недели.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Били ногами в лицо: двое неизвестных в Днепре напали на правозащитницуБили ногами в лицо: двое неизвестных в Днепре напали на правозащитницу
Белорусские силовики выломали двери в офисе "Радио Свобода" и задержали журналистовБелорусские силовики выломали двери в офисе "Радио Свобода" и задержали журналистов
Зеленский в посте о MH17 "забыл" о РоSSии. В ОП это объяснили спецификой соцсетейЗеленский в посте о MH17 "забыл" о РоSSии. В ОП это объяснили спецификой соцсетей
Зеленский о катастрофе самолета Malaysia Airlines: ответственность - неминуемаЗеленский о катастрофе самолета Malaysia Airlines: ответственность - неминуема
США призывают РоSSию признать свою ответственность в авиакатастрофе MH17США призывают РоSSию признать свою ответственность в авиакатастрофе MH17
Блок рекламы


Похожие новости
За вступление Украины в ЕС и НАТО готовы проголосовать около половины украинцев, - опросЗа вступление Украины в ЕС и НАТО готовы проголосовать около половины украинцев, - опрос
В Грузии перед визитом Зеленского освободили украинских моряков, осужденных за незаконное пересечение границыВ Грузии перед визитом Зеленского освободили украинских моряков, осужденных за незаконное пересечение границы
Бельгия открыла границы для украинцевБельгия открыла границы для украинцев
СНБО: 33% украинцев имеют иммунитет против ковида, однако будут введены дополнительные ограниченияСНБО: 33% украинцев имеют иммунитет против ковида, однако будут введены дополнительные ограничения
Дания снимает ограничения на въезд для украинцевДания снимает ограничения на въезд для украинцев
Каждая страна ЕС будет принимать отдельное решение о въезде украинцев, - КулебаКаждая страна ЕС будет принимать отдельное решение о въезде украинцев, - Кулеба
Объединенные Арабские Эмираты открыли посольство в Тель-АвивеОбъединенные Арабские Эмираты открыли посольство в Тель-Авиве
Найдено потерянную диссертацию Медведчука о национальной идее украинцевНайдено потерянную диссертацию Медведчука о национальной идее украинцев
Более 70% украинцев не доверяют политическим партиям - опросБолее 70% украинцев не доверяют политическим партиям - опрос
Белорусский министр признал, что никакого перекрытия границы с Украиной нетБелорусский министр признал, что никакого перекрытия границы с Украиной нет
Последние новости
Подгружаем последние новости