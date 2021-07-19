В зоне ООС зафиксировано два нарушения со стороны роSSийских оккупантов

Боевых потерь в рядах украинских военных нет.

С начала суток, 19 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны поддерживаемых Россией вооруженных формирований.

Боевых потерь в рядах украинских военных нет, сообщает пресс-центр ООС в вечерней сводке.

Так, вблизи Павлополя противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.

На севере Луганской области было зафиксировано пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Напомним, 18 июля в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации. Потерь среди украинских военных не было.

Сегодня в больнице скончался военный, которого 15 июля ранили в Донбассе роSSийские наемники.