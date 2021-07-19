В Украине стартовали международные военные учения "Три меча"

"Три меча" впервые проходят в Украине.

В Украине стартовали международные военные учения "Три меча"
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

В Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного во Львовской области начались многонациональные военные учения Литовско-польско-украинской бригады имени Великого гетмана Константина Острожского «Три меча 2021».

Об этом Укринформу сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Как отметили в Генштабе, цель операции - оценить уровень обученности подчиненных подразделений ЛитПолУкрБриг при ведении действий в ходе оборонительной операции.

Участники учений будут тренироваться в планировании и ведении наступательных оборонительных действий, совершенствовать взаимодействие между подразделениями бригад в ходе ведения боевых действий, повышать совместимость с подразделениями ВС государств-членов НАТО.

От Вооруженных Сил Украины участие в учениях примут военные десантно-штурмовой войск, группа авиационной поддержки и военная полиция. От Вооруженных сил Республики Польша - представители механизированной бригады Сухопутных войск, от Вооруженных сил Литовской Республики - военная полиция, а также наблюдатели от Вооруженных сил США.

Общее количество участников учений - более 1200 военнослужащих и более 200 боевых машин.

"Три меча" впервые проходят в Украине. Обучение будут иметь четыре фазы и закончится 31 июля.

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