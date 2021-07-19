В мае 2021-го смертность в Украине выросла на 28,2% по сравнению с маем прошлого года

С начала года в стране умерли на 25% больше людей, чем в прошлом году.

В мае 2021-го смертность в Украине выросла на 28,2% по сравнению с маем прошлого года
Під час розтину.
Фото: Єлизавета Серватинська

Количество умерших в Украине в мае 2021 года составила 57,29 тыс., что на 28,2% больше, чем в мае 2020 года.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно данным ведомства, в целом с начала года в Украине умерли 299,96 тыс. человек, что на 25% больше, чем в прошлом году.

Как сообщалось, в августе 2020 года количество умерших в стране было на 3,9% больше, чем за тот же месяц годом ранее, в сентябре - на 15,4%, в октябре - на 17,5%, в ноябре - 35%, в декабре - на 42,9%, в январе 2021 года - на 7,7%, в феврале - на 9%, в марте - на 34,4%, в апреле - на 48,5%.

В то же время по данным Госстата, количество новорожденных в Украине в мае-2021 сократилось на 12,8% по сравнению с маем 2020 года - до 20,6 тыс., а всего за пять месяцев оно сократилось на 5,5% - до 109, 63 тыс.

В целом население Украины на 1 июня 2021 года составляет 41 млн 408,2 тыс. человек, что на 377,6 тыс., или на 0,9% меньше, чем годом ранее, констатирует статслужба.

Напомним, по данным экспертов Киевской школы экономики, смертность от ковида в Украине до сентября может достичь 54-70 тысяч.

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