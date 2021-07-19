В МИД прокомментировали заявление Арестович по "развертыванию Украины на Восток"
"Вопрос о том, Запад или Восток, в парадигме украинской внешней политики не стоит".
Украина не намерена пересматривать свой геополитический вектор. Стратегический курс нашего государства закреплен на уровне выбора украинского народа и Конституции Украины. Это - членства в ЕС и НАТО.
"Вопрос о том, Запад или Восток, в парадигме украинской внешней политики не стоит", - отметили в украинском Министерстве иностранных дел в ответ на заявление спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексея Арестович.
"Мы высоко ценим поддержку наших западных партнеров, в частности США и ЕС, в противодействии роSSийской агрессии и деоккупации Крыма и Донбасса. Параллельно Украина делает немало работы, чтобы превратиться в современное европейское демократическое государство. И этот путь неизбежен. В то же время это не означает, что мы будем искусственно сдерживать развитие отношений с определенными странами или регионами. Для нас всегда приоритет номер один - национальный интерес, независимо от точки мира, где он расположен", - прокомментировал спикер МИД Олег Николенко.
По его словам, именно поэтому президент Украины поставил задачу министру иностранных дел Дмитрию Кулебе в дополнение к системной работе МИД на достижение членства Украины в ЕС и НАТО, развивать отношения со странами других регионов мира, в частности Азии, Африки, Латинской Америки.
В эфире телеканала "Дом" Арестович заявил, что Украина развернется на Восток, если Запад продолжит сдавать интересы Украины. По его словам, Евросоюз и политическая элита США раскололись по вопросам взаимоотношений с Россией. Арестович напомнил о лоббировании Германией "Северного потока-2" и об инициативе президентов Франции и Германии о встрече лидеров ЕС с Владимиром Путиным.
Арестович добавил, что процесс "нормализации" отношений Запада с Россией может оказаться для Украины очень неприятным. В пример он привел Афганистан и напомнил, что на Западе очень большой страх перед Китаем, в противостояние с которым хотят втянуть РоSSию. Он подчеркнул, что если появившаяся на Западе тенденция на сдачу украинских интересов усилится, то Украина быстро пересмотрит свой геополитический вектор.