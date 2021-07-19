За вступление Украины в ЕС и НАТО готовы проголосовать около половины украинцев, - опрос

Около половины украинцев готовы проголосовать за вступление в НАТО и Евросоюз на референдуме. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Так, по состоянию на июнь вступление Украины в Европейский Союз поддерживают около половины населения страны.

Отвечая на вопрос, как бы они поступили, если бы в это время проходил референдум по вопросу, вступать ли Украине в ЕС , 52% опрошенных указали, что они проголосовали бы за вступление Украины в ЕС, 19% - против, и 29% - не определились, либо не принимали бы участия в голосовании.

Если предположить, что те, кто не определился, не стали бы участвовать в голосовании на референдуме по вступлению в ЕС , в голосовании приняли бы 71% всех, кто имеет право голосовать и проживающее на территориях, контролируемых властями Украины, и поданы голоса распределились бы следующим образом (собственно, именно эти показатели ближайшие к возможным результатам референдума, если бы он проводился в июне 2021 года: за вступление в ЕС - 73% голосов, против - 27%.

Как отмечают социологи, готовность жителей Украины проголосовать за вступление в Европейский Союз в последние годы остается относительно постоянной: около половины населения выражают готовность проголосовать за вступление Украины в ЕС , около четверти - против вступления.

В то же время вступление Украины в НАТО поддерживает почти половина населения: если бы референдум по вопросу, вступать ли Украине в НАТО, отбывался в июне 2021 года, 48% опрошенных указали, что они проголосовали бы за вступление Украины в НАТО, 24% - против; остальные (28%) не определились, или не стали бы участвовать в таком референдуме.

Поэтому если бы референдум по вступлению Украины в НАТО проводился в июне 2021 года, и в голосовании приняли участие все те, кто определился со своим выбором, явка составила бы около 72%, а голоса участников разделились бы следующим образом: 66% голосов - за вступление Украины в НАТО, 34% - против.

По данным социологов, за последние два года готовность проголосовать за вступление в НАТО несколько усилилась: доля жителей страны, которые выразили готовность проголосовать за вступление в НАТО, выросло с 40% в 2019 году до 48% в 2021 году.

Как и ранее, в вопросе вступления в НАТО нет регионального согласия. В наибольшей степени вступление в НАТО поддерживают жители западных и центральных областей: в западном регионе за вступление в НАТО проголосовали бы 66%, в центральном регионе - 53%. В южных областях вступление в НАТО поддерживают 34%, против - 35%. На Востоке большинство (47%) выступают против вступления Украины в НАТО, 25% - за.

Вступление в Таможенный союз (РоSSия, Беларусь , Казахстан, Киргизия и Армения) поддержали 22% опрошенных, против высказались 45%, не определились или не пришли бы на референдум 33%. Среди определившихся с выбором, вступление в Таможенный союз поддержали 33%, против - 67%.

При выборе внешнеполитического курса Украины 51% поддержали бы присоединение к ЕС , 12% - присоединение к Таможенному союзу, 28% - развитие без вступления в эти объединения.

Гендиректор КМИС Владимир Паниотто отмечает, что в 2021 году опрос проводился методом телефонного интервью, а в предыдущие годы - методом личного интервью, и это могло повлиять на разницу в результатах. "Поэтому снижение процента противников ЕС и НАТО скорее гипотезой, чем доказанным фактом", - отметил Паниотто.

Опрос проводился с 8 по 9 июня 2021 методом телефонного интервью среди населения Украины от 18 лет и старше, кроме временно оккупированных территорий. Опрошено 2007 человек, погрешность не более 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% для показателей, близких к 10%.