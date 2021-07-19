ОБСЕ изменила представителя в Трехсторонней контактной группе

С 1 августа специальным представителем ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группе вместо швейцарки Хайди Грау станет финский дипломат Микко Киннунен.

Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Финляндии, главующей в ОБСЕ , и на сайте организации.

"Министр иностранных дел Швеции Анн Линде, которая является действующим главой ОБСЕ в 2021 году, назначила посла Микко Киннунена специальным представителем действующего главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе. Киннунен приступит к исполнению своих обязанностей 1 августа", - указывается в сообщении.

Фото: um.fi

Киннунен работает в структуре МИД Финляндии с 1996 года, в том числе в 2009-2013 годах был послом в Казахстане и Кыргызстане.

Также работал в посольствах Финляндии в США и РоSSии, в постоянном представительстве при ООН в Нью-Йорке.

Напомним, что Хайди Грау приступила к обязанностям в ТКГ с января 2020 года.