Удостоверение участника боевых действий появится в "Дие"

Министерство по делам ветеранов планирует в октябре интегрировать удостоверение участника боевых действий в "Дие".

Об этом сообщил заместитель министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Владимир Левчук, сообщает пресс-служба ведомства.

"После запуска государственного реестра ветеранов мы планируем в октябре представить удостоверение участника боевых действий в онлайн-сервисе государственных услуг "Дия". Кроме того, в приложении будут не только удостоверения участника боевых действий, а всех категорий, которыми мы занимаемся", - пояснил Левчук .

Также, по словам замминистра, Минветеранов разрабатывает концепцию и обрабатывает реализацию льготного электронного билета, который реализуют с помощью «Дии».

Левчук добавил, что ведомство работает над запуском онлайн-платформы поддержки ветеранской предпринимательской инициативы G2VEI (Government to Veterans Entrepreneurial Initiatives), которая даст защитникам Украины равные возможности для создания собственного бизнеса.

"Мы хотим объединить ряд онлайн-платформ, которые сейчас созданы, чтобы максимально расширить аудиторию для доступа к этим сервисам", - пояснил Левчук.