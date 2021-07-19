Во время первого экзамена на уровень владения государственным языком произошел технический сбой
Экзаменационные сессии продлятся две недели.
Во время первой сессии экзамена на уровень владения государственным языком произошел технический сбой.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной комиссии по стандартам государственного языка
"Национальная комиссия по стандартам государственного языка информирует, что сегодня утром в системе экзаменов произошел технический сбой. Причины сбоя выясняются. Все претенденты, которые в это время находились в системе, получат дополнительное время для завершения сдачи экзамена", - говорится в сообщении.
В Нацкомиссии отметили, что технический сбой не повлияет на расписание следующих испытательных сессий.
Как сообщалось, 16 июля в Украине стартовала регистрация чиновников на экзамен по государственному языку. Экзамены должны были начаться утром 19 июля. Далее в течение первых двух недель ежедневно по будням будут проходить три испытательные сессии: с 9:30 до 11:30, с 12:30 до 14:30 и с 15:30 до 17:30. Это связано с тем, что многие люди идут на конкурсы на различные должности.
Испытательные площадки обустроены в Киеве, Чернигове, Полтаве, Виннице, Житомире, Черкассах, Луцке, Ивано-Франковске, Черновцах, Николаеве, Рубежном.
Для проверки работ и установления уровня владения языком комиссия имеет 15 календарных дней.
Закон № 2704-VIII "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу 16 июля 2019 года. Действие закона не распространяется на личную жизнь.
Согласно закону, владеть государственным языком и применять закон при исполнении служебных обязанностей обязаны президент, глава Верховной Рады и его заместители, премьер-министр, все члены правительства, руководители государственных учреждений, предприятий и ведомств, государственные служащие и чиновники всех рангов, руководители и личный состав Нацполиции, судьи, адвокаты и нотариусы, руководители учебных заведений, педагоги и медицинские работники государственных и коммунальных учреждений здравоохранения.
В то же время предполагается, что владение украинским станет обязательным для лиц, которые намерены получить гражданство Украины. Для этого необходимо будет сдать экзамен на уровень владения государственным языком.