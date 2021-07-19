Во время первого экзамена на уровень владения государственным языком произошел технический сбой

Экзаменационные сессии продлятся две недели.

Во время первого экзамена на уровень владения государственным языком произошел технический сбой
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Фото: facebook/Могилянка чекає на тебе

Во время первой сессии экзамена на уровень владения государственным языком произошел технический сбой.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной комиссии по стандартам государственного языка

"Национальная комиссия по стандартам государственного языка информирует, что сегодня утром в системе экзаменов произошел технический сбой. Причины сбоя выясняются. Все претенденты, которые в это время находились в системе, получат дополнительное время для завершения сдачи экзамена", - говорится в сообщении.

В Нацкомиссии отметили, что технический сбой не повлияет на расписание следующих испытательных сессий.

Как сообщалось, 16 июля в Украине стартовала регистрация чиновников на экзамен по государственному языку. Экзамены должны были начаться утром 19 июля. Далее в течение первых двух недель ежедневно по будням будут проходить три испытательные сессии: с 9:30 до 11:30, с 12:30 до 14:30 и с 15:30 до 17:30. Это связано с тем, что многие люди идут на конкурсы на различные должности.

Испытательные площадки обустроены в Киеве, Чернигове, Полтаве, Виннице, Житомире, Черкассах, Луцке, Ивано-Франковске, Черновцах, Николаеве, Рубежном.

Для проверки работ и установления уровня владения языком комиссия имеет 15 календарных дней.

Закон № 2704-VIII "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу 16 июля 2019 года. Действие закона не распространяется на личную жизнь.

Согласно закону, владеть государственным языком и применять закон при исполнении служебных обязанностей обязаны президент, глава Верховной Рады и его заместители, премьер-министр, все члены правительства, руководители государственных учреждений, предприятий и ведомств, государственные служащие и чиновники всех рангов, руководители и личный состав Нацполиции, судьи, адвокаты и нотариусы, руководители учебных заведений, педагоги и медицинские работники государственных и коммунальных учреждений здравоохранения.

В то же время предполагается, что владение украинским станет обязательным для лиц, которые намерены получить гражданство Украины. Для этого необходимо будет сдать экзамен на уровень владения государственным языком.

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