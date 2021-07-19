Нардеп Шевченко после поездки к Лукашенко выступил на "Славянском базаре"

Депутат получил неожиданный бонус за поддержку "последнего диктатора Европы".

Депутат Верховной Рады Евгений Шевченко, которого в мае выгнали из "Слуги народа" за поддержку режима Александра Лукашенко, выступил на "Славянском базаре".

Во время финального концерта в воскресенье он в дуэте с композитором Николо Петрашем спел под фонограмму песню "Четыре времени года", где есть такие слова: "Четыре времени года Поцелованы общей судьбою. Не страшны нам любые невзгоды, Потому что мы вместе с тобою. Крепко сшиты однажды судьбою".

После выступления Шевченко назвал Александра Лукашенко своим другом.

Напомним, что 20 апреля Александр Лукашенко встретился с украинским депутатом Евгением Шевченко в президентском дворце. Парламентарий поехал в Минск несмотря на то, что политические отношения между Украиной и Беларусью осенью 2020 года были поставлены на паузу из-за решения не признавать победу Лукашенко на президентских выборах.

В мае его исключили за это из фракции "Слуга народа".

Евгений Шевченко имеет скандальную репутацию. В частности, он участвовал в телешоу роSSийских пропагандистов, ностальгировал по советской медицине. Известно, что он пытается создать собственную политическую партию.

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