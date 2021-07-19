ГБР возбудило дело из-за решения Верховного Суда в отношении Тупицкого

Заявление поступило от представителя одной из общественных организаций.

Государственное бюро расследований по заявлению общественной организации возбудило уголовное дело по факту вынесения Кассационным админсудом в составе Верховного Суда решения о неправомерности указа Президента, которым был уволен судья Конституционного Суда Александр Тупицкий.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР, передает Укринформ.

"Следователи Государственного бюро расследований по заявлению общественной организации зарегистрировали производство о злоупотреблении властью судьями Кассационного административного суда в составе Верховного Суда", - отметили в ведомстве.

В частности, 15 июля в ГБР поступило заявление от представителя одной из общественных организаций. Заявитель просил внести сведения в ЕРДР о злоупотреблении властью судьями в связи с отменой указа Президента №124/2021, согласно которому был отменен указ от 14.05.2013 года №256 "О назначении А.Тупицкого судьей Конституционного Суда Украины".

Главное следственное управление ГБР внесло сведения в ЕРДР с предварительной квалификацией ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением).

Напомним, 14 июля Верховный Суд отменил указ президента Владимира Зеленского об увольнении судьи Конституционного Суда Александра Тупицкого.

В свою очередь Зеленский будет подавать апелляцию на это решение Верховного Суда. У Президента решение ВС назвали "подготовкой к попытке уничтожения судебной реформы в Украине через рычаги Конституционного Суда".

16 июля Государственное бюро расследований сообщило бывшему главе Конституционного Суда Александру Тупицкому новое подозрение. Ему инкриминируют незаконное использование электронной подписи.

21 декабря прошлого года "Схемы" опубликовали разговор Тупицкого, который свидетельствует о его причастности к судейскому мошенничеству. В расследовании журналистов отмечается, что в октябре 2018 года следователи Генпрокуратуры записывали разговоры Тупицкого в рамках уголовного дела по экс-главе Высшего хозяйственного суда Виктору Татькову, который находится в розыске. Тупицкий, который на тот момент был заместителем главы КСУ, позвал на встречу в кафе своего знакомого, донецкого бизнесмена Владислава Дрегера, который тогда уже сотрудничал с правоохранителями и осуществил запись этого разговора.

Как следует из записи, Тупицкий пытался убедить Дрегера не свидетельствовать правоохранителям о его роли в событиях вокруг Зуевского энергомеханического завода (г. Зугрэс), в завладении которым в настоящее время подозревается Татьков.

После публикации этих материалов президент Владимир Зеленский сначала отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ, а затем вообще отменил его назначение вместе с еще одним судьей КСУ Александром Касмининим. Президент мотивировал свое решение стремлением защитить национальные интересы Украины.