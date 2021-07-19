Зеленский призвал ЕС предоставить европейскую перспективу Украине, Молдове и Грузии

Президент верит в общее вступление трех стран в ЕС.

Зеленский заликав ЕС предоставить европейскую перспективу Украине, Молдове и Грузии
Фото: facebook.com/president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский призвал Европейский Союз предоставить Украине, Молдове и Грузии европейскую перспективу.

Об этом он сказал, выступая в Грузии на Батумской международной конференции.

"Сегодня Украина, Молдова и Грузия впервые встречаются на таком уровне в качестве ассоциированных партнеров Европейского Союза. У нас общие устремления сегодня, потому что мы видим общее видение завтра. Это полноправное членство в Европейском Союзе, равенство, свобода и демократия. К сожалению, наши страны объединяют не только устремления, но и цена, которую мы за них заплатили. Мы не из книг знаем, что такое аннексия, что такое оккупация, что такое война", - сказал Зеленский в своем выступлении.

По его словам, встреча в формате Ассоциированного трио формирует новое региональное измерение для расширения Европейского Союза, который должен охватить Украину, Молдову и Грузию.

Зеленский сказал, что РоSSия пытается существенно затормозить евроинтеграцию этих трех стран, поэтому он ожидает от Европейского Союза шагов навстречу.

"Ибо если Брюссель и ЕС не демонстрируют железную поддержку европейских устремлений трех наших стран, тогда кое-кто демонстрирует железные мышцы своего оружия у трех наших государственных границ. И это, по моему мнению, угроза не только для наших стран, но и для всего континента . Именно поэтому мы не понимаем, почему на конференции о будущем Европы не звучит голос наших государств. Разве они не являются частью ее будущего? Если кто-то из стран не важен для будущего Европы, то это не Европа будущего", - заявил президент Украины.

"Доказательством того, что нашим странам есть место в европейском будущем, на мой взгляд, может быть предоставление Украине, Грузии и Молдове европейской перспективы как государствам, которые разделяют общие ценности в соответствии со ст.49 Договора о ЕС. Мы хотим, чтобы территория Европейского Союза стала больше, и из-за этого выбора территории трех наших государств, к сожалению, стали меньше. Мы знаем, что это временно, но насколько временно, во многом зависит и от вас, уважаемые европейцы, от вашей поддержки", - сказал Зеленский.

Президент Украины заявил, что ожидает от Евросоюза конкретных предложений по дальнейшей интеграции уже на ближайшем саммите "Восточного партнерства", а иначе не видит смысла в нем.

Зеленский завершил свое выступление словами о том, что верит в одновременное вступление Украины, Молдовы и Грузии в Европейский Союз.

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