Зеленский во время визита в Грузию побывал на линии разграничения с Абхазией
Президент Украины пообещал вместе с Грузией бороться за деоккупацию.
Президент Владимир Зеленский во время рабочего визита в Грузию съездил на линию разграничения с оккупированной Абхазией.
Как сообщается на сайте президента Украины, он побывал на Ингурскому мосту, который является единственным пунктом пропуска в регионе, и на наблюдательном пункте Абастумани.
"В Абхазии наращивается военное присутствие РФ, нарушаются права граждан", - сказал Зеленский во время поездки.
Зеленский также пообщался с представителями Мониторинговой миссии Евросоюза в Грузии.
Президент Украины заявил, что Украина и Грузия являются дружественными государствами и стратегическими партнерами, обоюдно поддерживают территориальную целостность и суверенитет друг друга, поэтому будут совместно работать для деоккупации своих территорий и реализации стремлений.
Напомним, территория Абхазии и Цхинвальского региона (Южная Осетия) официально были объявлены в Грузии оккупированными после военных действий между Россией и Грузией в августе 2008 года. Тогда РФ признала "независимость" этих грузинских регионов и кинула туда дополнительные войска и вооружение. Другие государства, кроме Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии, "независимости" этих регионов не признают.