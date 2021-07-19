Зеленский во время визита в Грузию побывал на линии разграничения с Абхазией

Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский во время рабочего визита в Грузию съездил на линию разграничения с оккупированной Абхазией.

Как сообщается на сайте президента Украины, он побывал на Ингурскому мосту, который является единственным пунктом пропуска в регионе, и на наблюдательном пункте Абастумани.

"В Абхазии наращивается военное присутствие РФ , нарушаются права граждан", - сказал Зеленский во время поездки.

Зеленский также пообщался с представителями Мониторинговой миссии Евросоюза в Грузии.

Президент Украины заявил, что Украина и Грузия являются дружественными государствами и стратегическими партнерами, обоюдно поддерживают территориальную целостность и суверенитет друг друга, поэтому будут совместно работать для деоккупации своих территорий и реализации стремлений.