Крысина будут судить за терроризирование заключенных в колонии

Национальная полиция завершила досудебное расследование против четырех заключенных Торецкой исправительной колонии (№2), которым инкриминируют терроризирование осужденных (ст.392 Уголовного кодекса).

Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

Следствие установило, что с марта 2021 года двое "смотрящих" вместе с еще одним заключенным по поручению "криминального авторитета" заставляли других осужденных выполнять их приказы, в том числе собирать денежные средства для "общака", устраивать конфликтные ситуации с администрацией колонии.

"Тем, кто оказывал им сопротивление и отказывался от назначенных «повинностей», так называемая криминальная верхушка угрожала физической расправой. Двум заключенным, которые не согласились с установленным «режимом», указанные лица нанесли множественные удары по всему телу", - говорится в сообщении .

Имен обвиняемых в сообщении нет, но весной Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщал, что указанным "криминальным авторитетом" является Юрий Крысин, который отбывает 5-летнее заключение по делу об убийстве журналиста Вячеслава Веремия.

29 апреля всем четырем заключенным сообщили о подозрении по ст. 392 Уголовного кодекса Украины (действия, дезорганизующие работу учреждений исполнения наказаний). Если вину докажут, им могут накинуть еще по 10 лет.

Напомним, что в ночь на 19 февраля 2014 года Крысин участвовал в избиении журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия. Следствие доказало, что Крысин нанес множественные удары деревянной битой по туловищу и ногам корреспондента.

22 декабря 2017 года Крысин был признан виновным в хулиганстве по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса. Сначала он получил четыре года условно, но при апелляции приговор изменили. Крысина приговорили к 5 годам лишения свободы и отправили в колонию.