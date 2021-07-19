В Китае невакцинированным собираются запретить ходить в супермаркеты и ездить в общественном транспорте

Отдельные провинции хотят максимально ограничить доступ непривитых людей к общественным местам.

В Китае невакцинированным собираются запретить ходить в супермаркеты и ездить в общественном транспорте

В Китае 12 из 22 округов объявили о новых мерах борьбы с коронавирусом, включая запрет на посещение общественных мест невакцинированными. Некоторые из них собираются запрещать посещать школы, больницы, супермаркеты, пишет Insider.

Запреты также будут включать спортзалы, гостиницы, АЗС и банки, но список ограничений вариативный в разных округах. Новые ограничения планируют внедрить в июле-августе.

Большинство провинций заявили, что ответственность за контроль посещения невакцинированными возлагается на руководство учреждений и общественных заведений.

Объявления пока делаются только на местном уровне, Пекин не объявил об обязательной вакцинации по стране. Однако власти КНР стремятся привить 80% населения для достижения коллективного иммунитета.

Напомним, что в июне в РоSSии начали вводить частичную обязательную вакцинацию среди работников сферы образования, здравоохранения и услуг.

В июле президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает обязательной вакцинации всех жителей, если ситуация с COVID-19 будет ухудшаться.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Михаил Поплавский назвал размер своей ректорской пенсииМихаил Поплавский назвал размер своей ректорской пенсии
Били ногами в лицо: двое неизвестных в Днепре напали на правозащитницуБили ногами в лицо: двое неизвестных в Днепре напали на правозащитницу
Белорусские силовики выломали двери в офисе "Радио Свобода" и задержали журналистовБелорусские силовики выломали двери в офисе "Радио Свобода" и задержали журналистов
Зеленский в посте о MH17 "забыл" о РоSSии. В ОП это объяснили спецификой соцсетейЗеленский в посте о MH17 "забыл" о РоSSии. В ОП это объяснили спецификой соцсетей
Зеленский о катастрофе самолета Malaysia Airlines: ответственность - неминуемаЗеленский о катастрофе самолета Malaysia Airlines: ответственность - неминуема
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский обсудил с Си Цзиньпином углубление партнерства между Украиной и КитаемЗеленский обсудил с Си Цзиньпином углубление партнерства между Украиной и Китаем
В Китае полиция допрашивает родителей студентов, обучающихся за рубежом, - правозащитникиВ Китае полиция допрашивает родителей студентов, обучающихся за рубежом, - правозащитники
Госдеп призывает американцев не ездить в РоSSию и оккупированный Крым "из-за терроризма и преследований"Госдеп призывает американцев не ездить в РоSSию и оккупированный Крым "из-за терроризма и преследований"
Разумков не собирается уходить в отставкуРазумков не собирается уходить в отставку
В Китае контроль над рождаемостью может прервать до 4,5 млн рождений детей этнических меньшинствВ Китае контроль над рождаемостью может прервать до 4,5 млн рождений детей этнических меньшинств
Рада собирается запретить антисемитизм отдельным закономРада собирается запретить антисемитизм отдельным законом
Эстония запретила самолетам Беларуси входить в свое воздушное пространствоЭстония запретила самолетам Беларуси входить в свое воздушное пространство
Литва вышла из формата сотрудничества с Китаем "17 + 1"Литва вышла из формата сотрудничества с Китаем "17 + 1"
В Вашингтоне предлагают запретить танцы на свадьбах из-за карантинаВ Вашингтоне предлагают запретить танцы на свадьбах из-за карантина
Чехия планирует запретить РоSSии доступ к строительству блока АЭСЧехия планирует запретить РоSSии доступ к строительству блока АЭС
Последние новости
Подгружаем последние новости