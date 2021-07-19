В Китае невакцинированным собираются запретить ходить в супермаркеты и ездить в общественном транспорте

В Китае 12 из 22 округов объявили о новых мерах борьбы с коронавирусом, включая запрет на посещение общественных мест невакцинированными. Некоторые из них собираются запрещать посещать школы, больницы, супермаркеты, пишет Insider.

Запреты также будут включать спортзалы, гостиницы, АЗС и банки, но список ограничений вариативный в разных округах. Новые ограничения планируют внедрить в июле-августе.

Большинство провинций заявили, что ответственность за контроль посещения невакцинированными возлагается на руководство учреждений и общественных заведений.

Объявления пока делаются только на местном уровне, Пекин не объявил об обязательной вакцинации по стране. Однако власти КНР стремятся привить 80% населения для достижения коллективного иммунитета.

Напомним, что в июне в РоSSии начали вводить частичную обязательную вакцинацию среди работников сферы образования, здравоохранения и услуг.

В июле президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает обязательной вакцинации всех жителей, если ситуация с COVID-19 будет ухудшаться.