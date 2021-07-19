Половина киевлян положительно оценивают деятельность Кличко на посту мэра, - опрос

Половина жителей Киева довольны деятельностью городского головы Виталия Кличко.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

"Деятельностью мэра Киева Виталия Кличко довольны 50% опрошенных, 44% - недовольны", - говорится в исследовании.

Отмечается, что удовлетворенность деятельностью мэра превышает удовлетворенность работой президента Владимира Зеленского (довольны 36%, недовольны 57%) и премьер-министра Дениса Шмыгаля (довольны 16%, недовольны 66%).

Кроме того, более 80% опрошенных поддерживают запрет продажи табачных изделий в МАФах возле школ и дошкольных учреждений, 69% поддерживают запрет продажи алкоголя в киосках. Противников этого - 13% и 19% соответственно.

74% - поддерживают введение единого архитектурного стандарта для МАФов, 65% - поддерживают продажу права установки МАФов предпринимателям через конкурс в системе Prozorro. Противников этих инициатив 13-14%.

Более 50% поддерживают запрет на установку МАФов вдоль основных транспортных магистралей и запрет размещения торговых киосков в радиусе 200 метров от выходов из станции метро. Треть - скорее не поддерживают такие инициативы (32% и 36% соответственно).

Более 90% опрошенных согласны с тем, что предприниматели должны нести ответственность за вывоз мусора и уборку территории вокруг своих МАФов, а также с тем, что власть должна лишать разрешений на торговлю в МАФах в случае установления фактов антисанитарии.

Более двух третей опрошенных (70%) согласны с утверждением, что внешний вид МАФов портит архитектурный облик города, 23% - не согласны. 73% опрошенных положительно относятся к недавнему освобождению от торговых киосков 28 подземных переходов, 14% относятся нейтрально к этой инициативе киевской власти, 9% - отрицательно.

Опрос проводился среди жителей столицы в возрасте от 18 лет и старше.

Отметим, что сегодня Виталий Кличко отмечает свой 50-летний юбилей. По случаю Дня рождения он продемонстрировал свою физическую форму и показал спортивные и экстремальные упражнения, которые он может делать в таком возрасте.

В частности, Кличко показал, как прыгает с парашютом с высоты 5 тыс. метров, выполняя трюки в воздухе, как покоряет горную вершину высотой более 5 тыс м (гора Казбек), как во время утренней тренировки преодолевает на велосипеде 50 км и 50 раз подтягивается на перекладине.

Напомним, в феврале Кличко обошел Зеленского в рейтинге доверия к политикам.

В мае Кличко заявил, что его партия УДАР готовится к парламентским выборам, однако отметил, что выдвигаться в президенты пока не собирается.