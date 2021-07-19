СБУ разоблачила напавших на заместителя главы АРМА

По предварительной информации, к нападению причастны три человека.

Служба безопасности Украины установила и разоблачила лиц, ответственных за заказное нанесение тяжких телесных повреждений заместителю Главы Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Владимиру Павленко.

В пресс-службе СБУ сообщили, что, по предварительной информации, к нападению причастны три человека. Двое из них - выходцы из криминальных кругов.

"В ходе расследования СБУ установила, что заказчики требовали у исполнителей не убивать жертву, а напугать ее путем нанесения тяжких телесных повреждений. В частности, по показаниям задержанных, сначала от них требовали побить и отрезать заместителю Главы АРМА ухо или палец, а потом эту "задача" заменили на "всадить 2 пули в руку и ногу", - говорится в сообщении.

Подозреваемые получили предоплату за совершение преступления. Первый транш, который им передали заказчики, составил $10 тыс.

Задержанные передали также исполнителю информацию о личности потерпевшего, образе его жизни, транспортных средствах, которыми он пользуется, адрес проживания, место работы, график и маршрут движения, а также другую персональную информацию.

В ходе имитации обстановки преступления была подтверждена версия следствия: исполнитель получил оружие и совершил имитацию выстрелов в потерпевшего.

Трем фигурантам производства объявлены подозрения по ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, что утром 2 июня было совершено нападение на заместителя главы Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления коррупционными активами (АРМА) Владимира Павленко, угрозы его жизни нет. Нападение произошло возле дома, в котором проживает Павленко.