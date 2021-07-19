?В больнице умер военный, которого 15 июля ранили на Донбассе роSSийские наемники

Во время вражеского обстрела он получил ожоги 80% тела.

В Днепропетровской области в больнице умер украинский военнослужащий, который пострадал в результате обстрела в четверг, 15 июля.

Об этом сообщила советник главы Днепропетровской областной государственной администрации Татьяна Губа.

"На рассвете остановилось сердце нашего земляка ... Горбенко Александр Александрович, 29 лет, 15 июля около 21:30 во время вражеского обстрела получил ожоги тела 80%. Врачи боролись за его жизнь", - написала она в фейсбуке.

Напомним, 15 июля в зоне ООС количество обстрелов со стороны роSSийских наемников возросло до 13. В результате вражеских обстрелов трое военных получили ранения, двое - боевые травмы.

В пятницу на брифинге по итогам очередного заседания секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилов сообщил, что президент Владимир Зеленский и военное командование своевременно получают информацию из зоны проведения ООС, а именно - об обострении ситуации в последнее время и увеличении обстрелов со стороны роSSийских оккупационных войск.

Он также отметил, что Украина выполняет все договоренности по соблюдению режима прекращения огня. Однако роSSийская сторона - их игнорирует.