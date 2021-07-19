В больнице умер военный, которого 15 июля ранили на Донбассе роSSийские наемники

Во время вражеского обстрела он получил ожоги 80% тела.

?В больнице умер военный, которого 15 июля ранили на Донбассе роSSийские наемники
Фото: odessamedia.net

В Днепропетровской области в больнице умер украинский военнослужащий, который пострадал в результате обстрела в четверг, 15 июля.

Об этом сообщила советник главы Днепропетровской областной государственной администрации Татьяна Губа.

"На рассвете остановилось сердце нашего земляка ... Горбенко Александр Александрович, 29 лет, 15 июля около 21:30 во время вражеского обстрела получил ожоги тела 80%. Врачи боролись за его жизнь", - написала она в фейсбуке.

Напомним, 15 июля в зоне ООС количество обстрелов со стороны роSSийских наемников возросло до 13. В результате вражеских обстрелов трое военных получили ранения, двое - боевые травмы.

В пятницу на брифинге по итогам очередного заседания секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилов сообщил, что президент Владимир Зеленский и военное командование своевременно получают информацию из зоны проведения ООС, а именно - об обострении ситуации в последнее время и увеличении обстрелов со стороны роSSийских оккупационных войск.

Он также отметил, что Украина выполняет все договоренности по соблюдению режима прекращения огня. Однако роSSийская сторона - их игнорирует.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Михаил Поплавский назвал размер своей ректорской пенсииМихаил Поплавский назвал размер своей ректорской пенсии
Били ногами в лицо: двое неизвестных в Днепре напали на правозащитницуБили ногами в лицо: двое неизвестных в Днепре напали на правозащитницу
Белорусские силовики выломали двери в офисе "Радио Свобода" и задержали журналистовБелорусские силовики выломали двери в офисе "Радио Свобода" и задержали журналистов
Зеленский в посте о MH17 "забыл" о РоSSии. В ОП это объяснили спецификой соцсетейЗеленский в посте о MH17 "забыл" о РоSSии. В ОП это объяснили спецификой соцсетей
Зеленский о катастрофе самолета Malaysia Airlines: ответственность - неминуемаЗеленский о катастрофе самолета Malaysia Airlines: ответственность - неминуема
Блок рекламы


Похожие новости
Оккупанты четыре раза нарушили режим прекращения огня на ДонбассеОккупанты четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе
РоSSийские наемники обстреляли Пески из минометов и запускали беспилотник на ЛуганщинеРоSSийские наемники обстреляли Пески из минометов и запускали беспилотник на Луганщине
С утра субботы оккупанты 5 раз нарушили "тишину", ранен украинский военныйС утра субботы оккупанты 5 раз нарушили "тишину", ранен украинский военный
Данилов об обострении на Донбассе: "Это началось не вчера"Данилов об обострении на Донбассе: "Это началось не вчера"
В РоSSии от ковида умер солист "Хора Турецкого", внесенный в "черный список МинкультаВ РоSSии от ковида умер солист "Хора Турецкого", внесенный в "черный список Минкульта
Оккупанты ранили троих военных ВСУ на ДонбассеОккупанты ранили троих военных ВСУ на Донбассе
За год "перемирия" на Донбассе погибли 45 украинских воинов, 145 получили раненияЗа год "перемирия" на Донбассе погибли 45 украинских воинов, 145 получили ранения
На Донбассе двое военных получили ранения, один - боевое травмированиеНа Донбассе двое военных получили ранения, один - боевое травмирование
Известный журналист-расследователь, в которого стреляли в Амстердаме, умерИзвестный журналист-расследователь, в которого стреляли в Амстердаме, умер
На Донбассе ранены двое украинских военныхНа Донбассе ранены двое украинских военных
Последние новости
Подгружаем последние новости