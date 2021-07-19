Во вторник Рада соберется на внеочередное заседание

Депутаты планируют рассмотреть 10 проектов постановлений.

Во вторник Рада соберется на внеочередное заседание
Фото: Lb.ua

Во вторник, 20 июля, Верховная Рада соберется на внеочередное заседание.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

"Завтра в 14:00 будет внеочередное заседание. Кворум не нужен, провалят постановления, которые блокируют подпись: №3711-д (Высшая квалификационная комиссия судей Украины) - №3822 (Реформа Укроборонпрома) - №5068 (Высший совет правосудия) - №5069 (тоже об инспекторов ВРП, только в кодексах)", - написал он

Всего, по словам Железняка планируется рассмотреть 10 проектов постановлений.

Напомним, 16 июля Верховная Рада IX созыва провела последнее заседание пятой сессии. Депутаты назначили нового министра внутренних дел, рассмотрели вопрос ратификации некоторых международных документов, а также несколько законопроектов, в частности об основах национального сопротивления и об увеличении численности ВСУ. В общем на прошлой неделе депутаты имели сразу три внеочередные заседания - два созваны президентом и одно по инициативе депутатов.

Начало шестой сессии запланировано на 7 сентября.



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