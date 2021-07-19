Зеленский сегодня полетит в Грузию на саммит "Ассоциированного трио"

Президенты Украины, Грузии и Молдовы подпишут Декларацию саммита и проведут совместную встречу с Президентом Европейского совета.

Зеленский сегодня полетит в Грузию на саммит "Ассоциированного трио"
Фото: Офис президента

Сегодня, 19 июля, президент Владимир Зеленский вылетает с рабочим визитом в Грузию, где начнет формат "Ассоциированного трио" Украины, Грузии и Молдовы на уровне глав государств.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что лидеры трех стран подпишут Декларацию саммита "Ассоциированного трио" и проведут совместную встречу с Президентом Европейского совета.

Зеленский также примет участие в работе Батумской международной конференции вместе с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, президентом Молдовы Майей Санду и Президентом Евросовета Шарлем Мишелем.

Напомним, 17 мая Украина, Грузия и Молдова официально стали Ассоциированным Трио. В июне главы МИД Украины, Грузии и Молдовы представили Ассоциированное Трио в Брюсселе.

В 2018 году премьер-министр Молдовы Павел Филипп заявлял, что Молдова, Украина и Грузия должны объединить усилия и вместе подать заявку на вступление в ЕС.

В 2019 году министр иностранных дел Украины Павел Климкин говорил, что разговоры о вступлении в ЕС через 5-10 лет - это "сказки и глупость". По его мнению на тот момент, вступление Украины в ЕС возможно в лучшем случае в 2035 году. Пятый президент Петр Порошенко отмечал, что переговоры о вступлении могут начаться в 2023 году. Член ЕС Литва предлагала другую дату - 2027 год.

Стремление Украины вступить в состав Евросоюза прописано в Конституции.

В марте этого года премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает стать членом ЕС через 5-10 лет, а также стремится получить членство в Североатлантическом альянсе.

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