Афганистан отозвал посла из Пакистана после похищения его дочери

Афганистан отозвал посла Наджибуллу Алихиль из Пакистана после похищения там его дочери. Также отозваны другие дипломаты, сообщается на сайте Министерства иностранных дел Афганистана.

"После похищения дочери посла Афганистана в Пакистане руководство Исламской Республики Афганистан и старшие дипломаты отзываются, пока не будут устранены все угрозы безопасности, включая арест и суд над виновными в похищении", - говорится в сообщении.

Афганская делегация посетит Пакистан для оценки и рассмотрения всех связанных с делом вопросов.

Дочь афганского посла Силсилу Алихиль похитили 16 июля на несколько часов, когда она ехала домой. Девушку пытали. После освобождения из плена она была госпитализирована.

В министерстве пока не говорят, кто может стоять за похищением.