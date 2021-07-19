Афганистан отозвал посла из Пакистана после похищения его дочери
Афганистан требует арестовать и осудить похитителей.
Афганистан отозвал посла Наджибуллу Алихиль из Пакистана после похищения там его дочери. Также отозваны другие дипломаты, сообщается на сайте Министерства иностранных дел Афганистана.
"После похищения дочери посла Афганистана в Пакистане руководство Исламской Республики Афганистан и старшие дипломаты отзываются, пока не будут устранены все угрозы безопасности, включая арест и суд над виновными в похищении", - говорится в сообщении.
Афганская делегация посетит Пакистан для оценки и рассмотрения всех связанных с делом вопросов.
Дочь афганского посла Силсилу Алихиль похитили 16 июля на несколько часов, когда она ехала домой. Девушку пытали. После освобождения из плена она была госпитализирована.
В министерстве пока не говорят, кто может стоять за похищением.