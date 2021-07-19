Афганистан отозвал посла из Пакистана после похищения его дочери

Афганистан требует арестовать и осудить похитителей.

Афганистан отозвал посла из Пакистана после похищения его дочери
Посол Афганістану в Пакистані
Фото: TRT

Афганистан отозвал посла Наджибуллу Алихиль из Пакистана после похищения там его дочери. Также отозваны другие дипломаты, сообщается на сайте Министерства иностранных дел Афганистана.

"После похищения дочери посла Афганистана в Пакистане руководство Исламской Республики Афганистан и старшие дипломаты отзываются, пока не будут устранены все угрозы безопасности, включая арест и суд над виновными в похищении", - говорится в сообщении.

Афганская делегация посетит Пакистан для оценки и рассмотрения всех связанных с делом вопросов.

Дочь афганского посла Силсилу Алихиль похитили 16 июля на несколько часов, когда она ехала домой. Девушку пытали. После освобождения из плена она была госпитализирована.

В министерстве пока не говорят, кто может стоять за похищением.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Михаил Поплавский назвал размер своей ректорской пенсииМихаил Поплавский назвал размер своей ректорской пенсии
Били ногами в лицо: двое неизвестных в Днепре напали на правозащитницуБили ногами в лицо: двое неизвестных в Днепре напали на правозащитницу
Белорусские силовики выломали двери в офисе "Радио Свобода" и задержали журналистовБелорусские силовики выломали двери в офисе "Радио Свобода" и задержали журналистов
Зеленский в посте о MH17 "забыл" о РоSSии. В ОП это объяснили спецификой соцсетейЗеленский в посте о MH17 "забыл" о РоSSии. В ОП это объяснили спецификой соцсетей
Зеленский о катастрофе самолета Malaysia Airlines: ответственность - неминуемаЗеленский о катастрофе самолета Malaysia Airlines: ответственность - неминуема
Блок рекламы


Похожие новости
Американские корабли вышли из Черного моря после учений Sea BreezeАмериканские корабли вышли из Черного моря после учений Sea Breeze
Совет судей раскритиковал комментарии Зеленского после решения ВС по делу ТупицкогоСовет судей раскритиковал комментарии Зеленского после решения ВС по делу Тупицкого
В Афганистане погиб Пулитцеровский лауреат из ReutersВ Афганистане погиб Пулитцеровский лауреат из Reuters
"Слуги народа" отозвали часть "языковых" поправок к бюджетному законопроекту"Слуги народа" отозвали часть "языковых" поправок к бюджетному законопроекту
Facebook удалил, а потом вернул пост посла Украины с критикой статьи Путина о "едином народе" (обновлено)Facebook удалил, а потом вернул пост посла Украины с критикой статьи Путина о "едином народе" (обновлено)
Facebook удалил пост посла Украины с критикой статьи Путина об "одном народе"Facebook удалил пост посла Украины с критикой статьи Путина об "одном народе"
Зеленский: Украина должна получить гарантии поставок газа на 10-15 лет после запуска "Северного потока - 2"Зеленский: Украина должна получить гарантии поставок газа на 10-15 лет после запуска "Северного потока - 2"
Меркель пообещала Украине транзит после запуска Севпотока-2Меркель пообещала Украине транзит после запуска Севпотока-2
Туркменистан стягивает тяжелое вооружение на границу с Афганистаном, - СМИТуркменистан стягивает тяжелое вооружение на границу с Афганистаном, - СМИ
Венедиктова лишила Мамедова курирования двух последних направленийВенедиктова лишила Мамедова курирования двух последних направлений
Последние новости
Подгружаем последние новости