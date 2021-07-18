Израиль не откроется для привитых против ковида иностранцев с августа

"Пока в мире распространяется штамм коронавируса "Дельта", не стоит путешествовать за границу".

Правительство Израиля отложило на неопределенный срок восстановление поездок в страну для полностью привитых от коронавируса иностранных граждан.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

"С 1 августа вакцинированным против COVID-19 туристам не будет разрешено въезжать в Израиль, как было установлено ранее. Мы переносим дату въезда туристов, это не произойдет 1 августа. К сожалению, нынешняя ситуация не позволяет нам впускать туристов", - заявил генеральный директор Министерства здравоохранения страны Нахман Эш.

Он также предупредил израильтян, что, пока в мире распространяется штамм коронавируса "Дельта", не стоит путешествовать за границу.

Эш отметил, что правительство сейчас изучает, как ограничить поездки - или путем расширения перечня стран, в которых запрещают выезд, или другими средствами.

Напомним, 25 июня Израиль вернул масочный режим из-за распространения дельта-варианта коронавируса.

5 мая Израиль запретил въезд в страну граждан ряда стран в связи с распространением коронавирусной инфекции, а также отменил выданные ранее разрешения на въезд. В список попала и Украина. 11 июня Израиль исключил Украину из списка из списка стран, куда запрещено летать.

С 1 июня Израиль отменил все карантинные ограничения, кроме одного - действующим осталось только требование носить маски в помещениях.

24 июня Израиль перенес открытие границ для вакцинированных туристов на 1 августа из-за "индийского" штамма ковида.