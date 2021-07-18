Израиль не откроется для привитых против ковида иностранцев с августа

"Пока в мире распространяется штамм коронавируса "Дельта", не стоит путешествовать за границу".

Израиль не откроется для привитых против ковида иностранцев с августа

Правительство Израиля отложило на неопределенный срок восстановление поездок в страну для полностью привитых от коронавируса иностранных граждан.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

"С 1 августа вакцинированным против COVID-19 туристам не будет разрешено въезжать в Израиль, как было установлено ранее. Мы переносим дату въезда туристов, это не произойдет 1 августа. К сожалению, нынешняя ситуация не позволяет нам впускать туристов", - заявил генеральный директор Министерства здравоохранения страны Нахман Эш.

Он также предупредил израильтян, что, пока в мире распространяется штамм коронавируса "Дельта", не стоит путешествовать за границу.

Эш отметил, что правительство сейчас изучает, как ограничить поездки - или путем расширения перечня стран, в которых запрещают выезд, или другими средствами.

Напомним, 25 июня Израиль вернул масочный режим из-за распространения дельта-варианта коронавируса.

5 мая Израиль запретил въезд в страну граждан ряда стран в связи с распространением коронавирусной инфекции, а также отменил выданные ранее разрешения на въезд. В список попала и Украина. 11 июня Израиль исключил Украину из списка из списка стран, куда запрещено летать.

С 1 июня Израиль отменил все карантинные ограничения, кроме одного - действующим осталось только требование носить маски в помещениях.

24 июня Израиль перенес открытие границ для вакцинированных туристов на 1 августа из-за "индийского" штамма ковида.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Михаил Поплавский назвал размер своей ректорской пенсииМихаил Поплавский назвал размер своей ректорской пенсии
Били ногами в лицо: двое неизвестных в Днепре напали на правозащитницуБили ногами в лицо: двое неизвестных в Днепре напали на правозащитницу
Белорусские силовики выломали двери в офисе "Радио Свобода" и задержали журналистовБелорусские силовики выломали двери в офисе "Радио Свобода" и задержали журналистов
Зеленский о катастрофе самолета Malaysia Airlines: ответственность - неминуемаЗеленский о катастрофе самолета Malaysia Airlines: ответственность - неминуема
США призывают РоSSию признать свою ответственность в авиакатастрофе MH17США призывают РоSSию признать свою ответственность в авиакатастрофе MH17
Блок рекламы


Похожие новости
Гвардейское подразделение противовоздушной обороны провело учения под МариуполемГвардейское подразделение противовоздушной обороны провело учения под Мариуполем
СНБО: 33% украинцев имеют иммунитет против ковида, однако будут введены дополнительные ограниченияСНБО: 33% украинцев имеют иммунитет против ковида, однако будут введены дополнительные ограничения
В РоSSии от ковида умер солист "Хора Турецкого", внесенный в "черный список МинкультаВ РоSSии от ковида умер солист "Хора Турецкого", внесенный в "черный список Минкульта
СНБО вводит санкции против девятерых человек из списка СШАСНБО вводит санкции против девятерых человек из списка США
Епископы США выступили против государственного финансирования абортовЕпископы США выступили против государственного финансирования абортов
Байден и Меркель подписали декларацию против агрессии РФБайден и Меркель подписали декларацию против агрессии РФ
ГБР и прокуратура на год продлили против Порошенко дело о Томосе, - адвокатГБР и прокуратура на год продлили против Порошенко дело о Томосе, - адвокат
Лукашенко и Путин договорились совместно противодействовать западным санкциямЛукашенко и Путин договорились совместно противодействовать западным санкциям
Полиция применила слезоточивый газ против участников митинга ветеранов-силовиков под РадойПолиция применила слезоточивый газ против участников митинга ветеранов-силовиков под Радой
Зеленский рассказал, что был против языковых квот на ТВЗеленский рассказал, что был против языковых квот на ТВ
Последние новости
Подгружаем последние новости