"Мы можем гордиться тем, что мы значительно укрепили мир и безопасность через взаимодействие, сотрудничество и совместные действия".

Американский ракетный истребитель класса Arleigh Burk USS Ross и транспортно-десантный корабль USNS Yuma оставили Черное море, после участия в военных учениях Sea Breeze.

Об этом сообщает Министерство обороны со ссылкой на командование сил ВМС США в Европе.

"Принимая участие в учениях "Sea Breeze" и "Breeze", мы смогли продемонстрировать нашу общую приверженность безопасности Черноморского региона, вместе с нашими союзниками в НАТО и партнерами , - отметил командующий Ross Джон Д.Джон.

"Мы идем через Средиземное море и можем гордиться тем, что мы значительно укрепили мир и безопасность через взаимодействие, сотрудничество и совместные действия в течение нашего пребывания в Черном море", - сказал он.

В командовании сил ВМС подчеркнули, что Черное море - это критически важный водный путь для морской торговли и стабильности в Европе, а также отметили, что они регулярно взаимодействуют в Черном море с такими союзниками и партнерами, как Болгария, Грузия, Румыния, Турция и Украина .

Напомним, в Одессе 28 июня состоялось торжественное открытие международниых учений "Си Бриз-2021". Участие в мероприятии приняли представители около 30 стран-партнеров, привлеченных к маневрам. Для участия в учениях в Одессу прибыл ракетный эсминец США USS Ross. Нынешние учения стали самыми масштабными за 20 лет. РоSSия призвала США и НАТО отказаться от совместных с Украиной военных учений. В посольстве страны-агрессора заявили, что учения "поощряют милитаристские настроения в Киеве ".

6 июля на учениях "Си Бриз-2021" завершили слаживание на море. 10 июля международные учения закончились.