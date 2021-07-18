Двое сотрудников СБУ задержаны за нападение на пограничников на Сумщине

Отмечается, что спецслужба сама разоблачила подозреваемых и передала их следствию.

Двое сотрудников СБУ задержаны за нападение на пограничников на Сумщине

Двое сотрудников Службы безопасности Украины задержаны по подозрению в нападении на пограничников на Сумщине.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Установлена причастность лиц, совершивших хулиганское нападение на пограничный наряд на Сумщине. Задержанные переданы органам следствия. СБУ сама разоблачила лиц и сама передала следствию - ведь для Службы такое поведение недопустимо. На время проведения досудебного расследования оба участника нападения, которые являются сотрудниками Службы, отстранены от работы", - говорится в комментарии спецслужбы.

Отмечается, что СБУ и в дальнейшем будет всячески способствовать следствию, чтобы установить все подробности инцидента, а также - чтобы виновные были наказаны - безотносительно к должностям и фамилиям".

Напомним, в ночь на воскресенье на государственной границе с РФ в Сумской области злоумышленники напали на сотрудников Государственной пограничной службы. Нарушители завладели табельным оружием пограничников, которуое, однако, впоследствии было возвращено.

Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко отметил, что состояние пострадавших пограничников удовлетворительное. В ГПСУ расценили атаку как попытку запугивания и отметили, что на пограничников, скорее всего, напали из Украины.

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