СБУ вызывает министра обороны РоSSии Шойгу на допрос в Мариуполь

Он должен явиться 20 июля к следователю Тарасу Бутенко в отдел №2.

Служба безопасности Украины вызвала на допрос министра обороны РоSSии Сергея Шойгу для вручения подозрения по уголовному делу в отношении руководства незаконными вооруженными формированиями.

Об этом сообщается на сайте СБУ .

Согласно сообщению, Шойгу вызван на 9 утра 20 июля. Он должен явиться к следователю Тарасу Бутенко в отдел №2 в Украине (по адресу: Донецкая область, г. Мариуполь, ул. Морских Десантников, 20).

"В случае неявки по вызову или уклонения от явки по вызову наступают последствия", - отметили в СБУ .

Фото: СБУ

Напомним, что Шойгу обвиняется в совершении особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности Украины, общественной безопасности, мира и международного правопорядка, предусмотренных частью ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 258-5, ст. 436, ч. 1 и 2 ст. 437, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

По состоянию на август 2016 года, когда Шойгу получил подозрение, его действия вместе с другими сообщниками привели к гибели 2263 украинских бойцов, уничтожению военной техники, вооружения и другого военного имущества на общую сумму более 1,3 трлн гривень (без учета территориальных потерь).