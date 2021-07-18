Гвардейское подразделение противовоздушной обороны провело учения под Мариуполем

Военные занимались выполнением упражнений стрельб из зенитных установок ЗУ-23-2.

Гвардейское подразделение противовоздушной обороны провело учения под Мариуполем
Фото: МВС

Близ Мариуполя завершились тренировки подразделения противовоздушной обороны отдельного отряда специального назначения военной части №3057 Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Основная цель занятий - повысить уровень организации ведения боя в различных условиях, наладить эффективное управление расчетами в бою и поднять уровень полевой выучки личного состава", - говорится в сообщении.

Личный состав расчетов в течение недели оттачивал свое мастерство, начиная с разведки воздушного противника на местности, борьбе с БПЛА, и заканчивая выполнением упражнений стрельб из зенитных установок ЗУ-23-2.

"От слаженности совместных действий личного состава в различных боевых условиях зависит исход боя, поэтому важно, чтобы командиры получили практику в управлении, а расчеты поняли свою основную задачу", - рассказал начальник ПВО военной части 3057 майор Максим Литвинов.

Фото: МВД

Отмечается, что во время учений бойцы получили теоретические и практические знания по управлению зенитными установками; улучшили навыки в определении расстояния до целей, ориентировании на местности, передвижении к огневой позиции и от нее в укрытие. Кроме того, военные отработали порядок работы механизмов, зарядки и разрядки, правильность уничтожения воздушных и наземных целей.

Фото: МВС

"Завершающим этапом полевых занятий стали тактические учения с боевой стрельбой, где расчетам была поставлена задача уничтожить условного противника, как воздушного, так и наземного. Здесь зенитчики должны были задействовать все свои навыки и умения и максимально поразить все мишени. По словам начальника ПВО полка 3057, с поставленными задачами все расчеты справились", - сообщили в МВД.

Фото: МВД

Фото: МВД

Напомним, 13 июня в Мариуполе состоялся военный парад к седьмой годовщине освобождения города от роSSийских оккупантов.

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