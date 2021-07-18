РоSSийские наемники обстреляли Пески из минометов и запускали беспилотник на Луганщине

С начала этих суток, 18 июля, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня на Донбассе со стороны роSSийско-оккупационных войск.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Вблизи поселка Пески противник открыл огонь из минометов 120-го калибра.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного аппарата типа "Орлан-10", который пересек линию разграничения.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Кроме того, пиротехники ГСЧС разминировали 7 гектаров территории и передали на уничтожение 81 взрывоопасный предмет.

"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - отметили в штабе.

Напомним, за прошедшие сутки оккупанты 13 раз нарушили “тишину”.

В пятницу на брифинге по итогам очередного заседания секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилов сообщил, что президент Владимир Зеленский и военное командование вовремя получает информацию из зоны проведения ООС, а именно - об обострении ситуации в последнее время и увеличении обстрелов со стороны роSSийских оккупационных войск. Он также отметил, что Украина выполняет все договоренности по соблюдению режима прекращения огня.